Helena Resano presentará en Laredo ‘La trastienda de un informativo’, su último libro

La presentadora de LaSexta Noticias es la ponente de la conferencia que este miércoles, 12 de julio, se ha programado en el marco de los Cursos de Verano de la UC

Helena Resano, al frente del informativo de La Sexta.

Laredo, 11 de julio de 2023.- ¿Por qué se eligen unas noticias y otras no? ¿Cómo es el trabajo día a día en una redacción? La periodista Helena Resano explicará todos los engranajes de un informativo y muchos más en la presentación de su libro La trastienda de un informativo, que tendrá lugar el jueves, 12 de julio, a las 20:30 horas en el cine del Centro Cultural Doctor Velasco de Laredo. La charla, de acceso gratuito, forma parte de las actividades culturales de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria (UC), que este año ha preparado más de un centenar de propuestas por toda la región.



Durante su intervención, Resano trasladará su experiencia a la hora de narrar los acontecimientos y todo el trabajo de equipo que hay detrás de las noticias, siempre ligado a la actualidad. “Estaremos en la semana preelectoral, contaremos cómo trabajamos en este tipo de coberturas, cuáles son los retos y la organización del día a día”, señaló la presentadora de informativos.



Para ella, uno de los mayores retos a los que se enfrentan los medios de comunicación hoy en día es la digitalización, el cómo llegar a las nuevas audiencias. “La gente joven no nos busca a la hora de informarse, sino que utiliza otras vías”, reflexiona la periodista.



En este sentido, Resano señaló que desde octubre la parte digital está empotrada dentro de la redacción y están trabajando con nuevos formatos en redes sociales o Tik Tok, lo que implica continuar formándose. “Si ya éramos multitarea, ahora lo somos todavía más. Intento aprender porque el lenguaje no es el de un formato a los que esté acostumbrada. Trato de escuchar mucho a la gente que lo hace”, confiesa la profesional.

TRAYECTORIA TELEVISIVA

Resano es un referente de la comunicación española, ya que lleva desde 1999 presentando a diario los informativos. “Cubres muchas noticias que son parte de la historia de este país” y eso “puede ser duro a nivel personal, como en los atentados o en las noticias relacionadas con la muerte de menores”.



Esta licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra comenzó su carrera profesional en la radio, pero pronto se encaminó hacia la televisión, donde trabajó en los informativos de Telecinco, Televisión Española y el Canal 24 horas. Actualmente, presenta a diario el informativo del mediodía de La Sexta, ha sido reconocida con la Antena de Oro y el Micrófono de Plata como mejor presentadora y la Academia de la Televisión ha premiado como mejor informativo su programa durante dos años consecutivos.