Hollywood veta a Will Smith de su gala durante diez años, pero conserva el Oscar

La Academia de Hollywood, después de una reunión de tres horas, ha decidido el castigo a Will Smith por su bofetada a Chris Rock durante la gala de entrega de los premios Oscar.

Smith, que había presentado su dimisión de la Academia, no podrá participar en la gala de los Oscar durante diez años, ni presencialmente ni virtualmente. Pero la Academia no le arrebata a Smith el Oscar ganado por su actuación en «El método Williams», y tampoco le quitan la opción de volver a ser nominado o volver a ganar otro Oscar.

Además, Will Smith tampoco podrá acudir a otros eventos de la Academia de Hollywood, cuyos 54 miembros también se han disculpado por no reaccionar adecuadamente durante la gala, ya que se permitió a Smith subir a recoger su Oscar después de haberle calzado a Rock una bofetada que recorrió el mundo en segundos.

El chiste de dudoso gusto que Chris Rock dijo sobre el escenario sobre la calvicie de la esposa del actor Jada Pinkett Smith, que sufre alopecia, generó una injustificable reacción de violencia en Will Smith, que subió al escenario a abofetear a Chris Rock además de proferir improperios como «deja el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca».

Smith, además, tardó varios días en disculparse con Chris Rock, quien como víctima de la agresión podría haber denunciado a Will Smith pero, ante los agentes de policía presentes en la gala, prefirió no presentar denuncia y no añadir más leña al fuego con las palabras «estoy bien, no quiero empeorarlo».

Will Smith, que este año ha ganado el Oscar como mejor actor por su trabajo en ‘El método Williams’, no podrá seguir el año que viene la tradición de entregar la estatuilla a la mejor actriz, al haber sido vetado por la Academia de Hollywood durante diez años.

La Academia también ha mostrado su agradecimiento a Chris Rock por su «compostura».