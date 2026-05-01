Unas 8.000 personas secundan la manifestación del 1 de Mayo de UGT y CCOO en Santander

La movilización compaginó este año la reivindicación de derechos y salarios con la defensa de la democracia y del Derecho Internacional

Cerca de 8.000 personas han secundado hoy la manifestación del 1 de Mayo convocada por UGT y CCOO en Cantabria con el mismo recorrido de los últimos años entre la calle Burgos y los Jardines de Pereda de Santander y con el lema “Derechos, no trinchera. Salarios, Vivienda y Democracia”.

La movilización partió poco después de las 12 horas y concluyó aproximadamente una hora más tarde con las intervenciones de los secretarios generales de ambos sindicato en Cantabria, Rosa Mantecón (CCOO) y Mariano Carmona (UGT).

En referencia directa al lema elegido este año por los dos sindicatos muy relacionado con la actual situación internacional, los dirigentes sindicales hicieron una apuesta por la paz y rechazaron “los discursos supremacistas que no tienen sentido en el siglo XXI en un mundo gobernado por políticos sin escrúpulos” y “que están generando inestabilidad porque el Derecho Internacional está siendo cuestionado por un tarado”.

“Ya no se habla de la Agenda 2030, ya no se habla de las alianzas internacionales para solucionar los problemas de la gente, sólo se habla de discursos de la extrema derecha que lo rechazan todo y no aportan ninguna solución”, afirmó el secretario general de UGT.

“Quieren recuperar la vieja jerarquía que había en este país”, subrayó su homóloga de CCOO en alusión a una extrema derecha, a la que criticó por rechazar una regularización de la inmigración que “va a mejorar la vida de medio millón de personas que ya viven y trabajan aquí”.

En clave laboral y social, los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria defendieron los avances del diálogo social, que se siga incrementando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y apostaron por la pendiente reforma del despido y del trabajo a tiempo parcial.

“Hay que seguir luchando por subir los salarios, hay que seguir luchando para que siga subiendo el SMI para los trabajadores y trabajadoras donde la patronal no quiere oír hablar de negociación colectiva porque aquí lo que hay es un problema de que algunos no quieren repartir la riqueza”, aseguró Carmona, que recordó que “en el mismo entorno de las administraciones públicas hay salarios muy bajos”

“Mucho criticaba la patronal las reformas del diálogo social pero con ellas se ha incrementado el empleo como nunca y han subido los salarios como nunca”, precisó Rosa Mantecón que advirtió que “aun así no es suficiente y hay que seguir por subir más salarios para repartir la riqueza porque no existe un problema de recursos, con los crecientes beneficios empresariales que hay”.

Los secretarios generales de CCOO y UGT en Cantabria aludieron también a otro delos temas principales de las reivindicaciones del 1 de Mayo de ambos sindicatos, la vivienda, de la que dijeron “lo que está pasando con la vivienda con sus precios de compra y de alquiler es inasumible” y criticaron que “no se ha aprendido nada de lo que sucedió con la vivienda en la crisis de 2006 y los alquileres sociales”.

Carmona apostó “por poner a disposición del Estado, las comunidades autónomas y la gente las viviendas y no como sucedió en su momento cuando terminaron en propiedad de los bancos para ser vendidas a fondos de inversión”, tras destacar que “hay que dejarse la piel para que la vivienda sea digna y asequible”.

Mantecón reclamó “un giro de timón” en la política de vivienda y medidas urgentes para las zonas tensionadas porque “la vivienda se ha convertido en un bien de especulación y no lo podemos aceptar bajo ningún concepto”.

Los dos dirigentes sindicales reprocharon también a la patronal CEOE de que “hable de un absentismo laboral que no lo es” porque “los trabajadores y trabajadoras pierden la salud y parte de su salario con las bajas porque el problema es que no se está aplicando de manera estricta la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.

Concentración en Reinosa

Al igual que en Santander, UGT y CCOO no han faltado a su cita con la concentración del 1 de Mayo en Reinosa, este año en el parque de Cupido, donde ambos sindicatos han leído un manifiesto conjunto con sus principales reivindicaciones, a las que se han añadido las relativas a la Comarca de Campoo.

En el manifiesto, los dos sindicatos han lamentado que “el centro de salud de Reinosa continúe cerrado y que la sanidad en la comarca de Campoo siga la tónica regional y esté cada vez más deteriorada”.

Así, se han referido al hospital Tres Mares, donde se ha destruido empleo por el empeño de la gerencia compartida con Sierrallana de “mirar únicamente la cuenta de resultados para poder continuar con sus estrategia de desmantelar la sanidad pública y justificar, así, la necesidad de conciertos con la privada”.

También han tenido palabras para el sector sociosanitario porque “para que nos cuiden bien, hay que exigir a los empresarios del sector una mejora en las condiciones laborales y salariales de las personas cuidadoras”.

En cuanto a la industria, que supone un 32,49% del empleo total de Campoo, CCOO y UGT han subrayado que hay buenas noticias en los últimos meses, ya que “las cuatro empresas más grandes (Reinosa Forgings & Castings, Gamesa, Sidenor y Cuétara) han conseguido mantener el empleo y, en algunos casos, también han aumentado la plantilla”.

El manifiesto se ha cerrado con los grandes retos que tiene Campoo, como atraer empresas que permitan fijar población, que el tren de alta velocidad tenga parada en Reinosa o la necesidad de un plan turístico para la comarca.

“Campoo se merece vivir, exigimos que se revierta el abandono al que llevamos décadas sometidos”, y que la clase política “ponga ganas y empeño para que nuestra comarca vuelve a ser un motor para Cantabria, tal y como lo fue en el pasado”, concluía el comunicado sindical.