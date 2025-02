Industria investiga a dos empresas por presuntas estafas en reparación de electrodomésticos en Cantabria

Simulaban arreglar el electrodoméstico pero después desaparecían

La Dirección General de Comercio y Consumo ha registrado 17 reclamaciones de consumidores contra dos empresas dedicadas a la prestación de este tipo de servicios porque supuestamente simulaban el arreglo de averías, si bien nunca llegaban a completar el trabajo ni regresar al domicilio, dejando a los afectados sin solución y habiendo abonado el coste de la supuesta pieza averiada.



Tal y como relatan los afectados, las empresas implicadas simulan efectuar una reparación, pero al

abandonar el domicilio, el cliente se percata de que la avería no ha sido solucionada, y al intentar localizar de nuevo al técnico, no es posible hacerlo, ya que el contacto se pierde por completo.

En la mayoría de los casos, el técnico cobra por adelantado el coste de la pieza averiada, pero nunca regresa para completar la reparación, una situación que ha generado una creciente preocupación entre los consumidores cántabros afectados.

Ante la imposibilidad de contactar con los técnicos, quienes no responden a los continuos requerimientos de investigación y documentación notificadas por los inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo, y debido al volumen de reclamaciones con hechos coincidentes, las denuncias han sido trasladadas a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y a la Guardia Civil para

su investigación, ya que podrían ser constitutivos de un delito de estafa.



No se descartan nuevas denuncias contra estas empresas, que se sumarían, al menos, a otras dos sociedades que ya enfrentan más de 23 quejas de consumidores, ya que las denuncias recibidas señalan la implementación de prácticas similares, como la falta de respuesta a los usuarios y errores en la facturación, conductas que ya han sido sancionadas en ocasiones anteriores.



Estas empresas operan a través de páginas web que simulan ser el servicio técnico oficial de reconocidas marcas del sector, llegando incluso a utilizar los logotipos de estas corporaciones y colocando en su dominio web la palabra oficial.



Además, dichas páginas suelen presentar reseñas sospechosamente positivas y una pequeña aclaración en letra pequeña al pie de la página, en la que se indica que no se trata de un servicio técnico oficial. Sin embargo, esta aclaración pasa desapercibida por los usuarios que, en

su desesperación, no alcanzan a leer con claridad.

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, recomienda a los consumidores “extremar la precaución al contratar servicios de reparación y verificar la identidad y la

legitimidad de los profesionales antes de realizar cualquier pago”, así como “asegurarse” de que la empresa proporciona información “clara y verificada”, solicitando siempre un presupuesto previo y

una factura, y “desconfiando” de aquellos que soliciten pagos sin la debida justificación.

Ante la creciente necesidad de aprender a identificar estos fraudes frente a los servicios oficiales, la Dirección General de Comercio y Consumo comparte materiales informativos y guías con las claves

esenciales para evitar caer en estos falsos servicios de reparación.

Por ello, se recomienda a consumidores y usuarios visitar la página web de la Dirección General de Comercio y Consumo (www.comercioyconsumodecantabria.es) y sus perfiles en redes sociales para acceder a esta información (Instagram, Facebook, X y Linkedn).