Vecinos de Campoo marchan contra el polígono eólico Morosos

La plataforma STOP macroeólicas Sur de Cantabria ha puesto en marcha el denominado “Proyecto AMorosos” con una marcha celebrada este domingo en defensa de los hayedos del sur de Cantabria, en el entorno de Sotillo (Valdeprado del Río), una de las zonas afectadas por el proyecto eólico Morosos.

Bajo el lema “Amadrina un haya”, cerca de medio centenar de personas participaron en el recorrido por el hayedo, a pesar de unas condiciones meteorológicas adversas. La marcha discurrió por zonas donde está prevista la implantación de infraestructuras vinculadas al polígono eólico, lo que permitió a las personas asistentes conocer sobre el terreno el alcance del proyecto.

La jornada incluyó un acto simbólico de amadrinamiento de hayas, en el que los árboles fueron señalizados como gesto de protección colectiva y se entregaron diplomas acreditativos a las personas participantes. La convocatoria concluyó con una comida popular en la localidad de Hormiguera, donde se reunieron más de 75 personas.

Desde la plataforma subrayan que el proyecto eólico Morosos cuenta con la oposición del Concejo de Sotillo–San Vitores, propietario de los montes afectados, y critican que la tramitación administrativa haya continuado «sin que se haya notificado adecuadamente a los propietarios ni atendido sus alegaciones».

En este sentido, denuncian ‘posibles irregularidades’ en el desarrollo del proyecto, señalando que «se estaría tramitando de forma fragmentada para evitar controles más exhaustivos», lo que, a su juicio, «facilitaría su aprobación administrativa».

«No vamos a tolerar que se ignore a quienes vivimos y cuidamos este territorio», señalan desde la plataforma. «Este proyecto representa una forma de intervenir el territorio que nos deja fuera y que prioriza intereses ajenos a la vida de los pueblos».

Frente a ello, el Proyecto AMorosos se presenta como una iniciativa de carácter ‘social y simbólico’ que busca reforzar el vínculo con el territorio y visibilizar el rechazo a este tipo de intervenciones. «Hemos lanzado el Proyecto AMorosos como una iniciativa de defensa de la naturaleza frente a la instalación de aerogeneradores en nuestros montes. Hoy queremos decir que estamos aquí, que no somos los de siempre, que los campurrianos defendemos nuestra tierra y que no aceptamos ser un territorio de sacrificio en beneficio de unos pocos», afirman.

El acto, informa la organización en un comunicado, se cerró con unas palabras de agradecimiento y el compromiso de continuar con esta iniciativa. «El Proyecto AMorosos no ha hecho más que empezar», señalaron desde la organización, que se mostró satisfecha por la respuesta alcanzada.