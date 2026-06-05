Interceptada en el Aeropuerto Seve Ballesteros con un reloj robado a un turista en Alicante

La pieza está valorada en más de 9.000 euros

La víctima viajó ayer desde el Reino Unido a Santander, siéndole devuelto el reloj por la Guardia Civil.

05 de junio de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria instruye diligencias en calidad de investigada a una mujer de 64 años de edad, vecina del término municipal de Piélagos, como presunta autora del hurto de un reloj de alta gama.

El pasado día 28 de abril, la Guardia Civil tuvo conocimiento del hurto de un reloj, valorado en más de 9.000 euros, en el Aeropuerto de Alicante-Elche a un turista del Reino Unido que regresaba a su país después de unas vacaciones.

Las primeras indagaciones en origen, permitieron averiguar que, la presunta autora de estos hechos podía viajar con destino el Aeropuerto Seve Ballesteros en Cantabria, donde efectivos del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, en el marco de sus funciones de seguridad ciudadana y resguardo fiscal en las instalaciones aeroportuarias, localizaron a la mencionada mujer.

Posteriormente, realizaron una inspección de las pertenencias de la pasajera, localizando, en un bolsillo de su equipaje, un reloj que podía coincidir con el sustraído, no pudiendo acreditar su legítima procedencia, quedando intervenido en dependencias de la Guardia Civil en el aeropuerto para continuar con la investigación.

Los agentes pudieron corroborar que el reloj intervenido era el sustraído procediendo a instruir diligencias en calidad de investigada a la mencionada mujer como presunta autora de los hechos.

Una vez que la Guardia Civil notificó a la víctima la recuperación del reloj, esta persona ha regresado a España, al Aeropuerto Seve Ballesteros, en un vuelo en el día de ayer, donde efectivos del Destacamento Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil han procedido a la devolución del reloj de su propiedad.

Prevenir estos hechos

La Guardia Civil en el marco del Plan Turismo Seguro y de la Operación Verano de este Cuerpo, viene observando que, en lugares de alta concentración de turistas, se están sustrayendo relojes de alto valor económico. También, estos hechos, se pueden cometer en otras zonas mediante engaño por el método del “abrazo cariñoso”. Lo mismo que con los relojes puede ocurrir con otras piezas de joyería.

Por este motivo desde la Guardia Civil se aconseja lo siguiente:

Cuidado con personas que se acercan a preguntar, deben tener su reloj u otros efectos de valor protegidos.

Deben mantenerse alerta en espacios concurridos, especialmente al entrar o salir de vehículos y establecimientos, donde los delincuentes pueden pasar más desapercibidos.

Desconfié de las muestras de afecto exageradas de personas desconocidas, que, entre otras, simulen haberse confundido de persona, o les quieran agradecer una información facilitada.

Anote y conserve el número de serie de los objetos de valor junto con fotografías, para facilitar su identificación en caso de robo.

Manténgase alerta ante ciclomotores a gran velocidad, sobre todo si se le acercan.

Y en caso de haber sido víctima, denuncie los hechos ante las autoridades correspondientes y proporcione toda la información disponible.

ALERTCOPS y denuncia telemática

Se aconseja la instalación en los terminales móviles de la app ALERTCOPS de la Secretaría de Estado de Seguridad, que permite establecer comunicación directa con el cuerpo policial más cercano, para informar de un hecho del que se esté siendo víctima o testigo, con la posibilidad de adjuntar archivos multimedia, así como compartir la ubicación y un audio con los contactos de emergencias con solo pulsar el botón SOS, entre otras funcionalidades

Además, la Guardia Civil dispone del teléfono 062 de atención permanente las 24 horas del día, los 365 días del año y desde cualquier parte de España.

Hechos como los hurtos de relojes y joyas, pueden ser denunciados de manera inmediata y sin necesidad de ir a las dependencias de la Guardia Civil, mediante el uso de la denuncia telemáticamente. Además de los hurtos, por este método se pueden denunciar estafas informáticas como cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico, daños, sustracción de vehículos, sustracción en interior de vehículos y dos procedimientos administrativos –pérdida o extravío de documentación y localización de documentación.

Lo pueden realizar a través, de la Sede Electrónica https://guardiacivil.sede.gob.es/ o página web www.guardiacivil.es.

Esta nueva aplicación informática, no impide que el ciudadano pueda acudir directamente al Acuartelamiento de la Guardia Civil más cercano o solicite cita previa desde la web de la Guardia Civil o descargando la aplicación de cita previa de la Administración General del Estado.