¿Gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto en Cantabria? Ojo con las estafas

La Dirección General de Comercio y Consumo, dependiente de la Consejería de Industria, considera fundamental adquirir únicamente gafas homologadas y certificadas en establecimientos de confianza para la observación directa

¿Gafas para ver el eclipse de sol del 12 de agosto en Cantabria? Ojo con las estafas

Santander- 06.06.2026

La Dirección General de Comercio y Consumo, dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, recomienda extremar las precauciones de cara al eclipse solar que podrá observarse el próximo 12 de agosto desde Cantabria y recuerda a la ciudadanía la importancia de utilizar exclusivamente gafas homologadas y certificadas para la observación directa del sol.

Desde la Dirección General de Comercio y Consumo se insiste en que mirar directamente al sol sin protección adecuada puede provocar daños graves e irreversibles en la retina, incluso tras una exposición breve. Por ello, se recuerda que las gafas de sol convencionales, aunque sean oscuras, no sirven para observar un eclipse de manera segura.

Entre los aspectos clave que deben comprobarse antes de adquirir este tipo de productos, destaca la necesidad de verificar que las gafas cumplen con la norma europea ‘EN ISO 12312-2:2015’, requisito para garantizar la protección ocular durante la observación solar directa.

Una certificación que asegura que el filtro bloquea prácticamente la totalidad de la radiación visible, así como el cien por cien de la radiación ultravioleta y gran parte de la infrarroja.

Del mismo modo, se advierte de posibles confusiones en el etiquetado, ya que algunos productos incluyen la referencia ‘ISO 12312-1’, correspondiente únicamente a gafas de sol convencionales, que no son aptas para mirar directamente al sol.

Otro de los elementos esenciales es el marcado CE, obligatorio en todos los productos comercializados dentro de la Unión Europea, un distintivo que acredita que las gafas cumplen con el Reglamento (UE) 2016/425 relativo a equipos de protección individual y que han superado los ensayos técnicos exigidos por la normativa de seguridad. El símbolo debe aparecer de forma visible, legible e indeleble.

Asimismo, es preciso comprobar que el etiquetado del producto incluya información clara sobre el fabricante, instrucciones de uso, advertencias de seguridad y, en su caso, fecha de caducidad si el material tiene una duración limitada.

Así, se aconseja realizar una revisión física de las gafas antes de utilizarlas, y no deben presentar arañazos, manchas, burbujas, fisuras ni zonas más claras en el filtro, ya que cualquier defecto puede permitir el paso de radiación perjudicial para la vista. Igualmente, la montura debe sujetar correctamente el filtro y cubrir ambos ojos de manera completa.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha subrayado que, ante un evento “tan esperado” como un eclipse solar, es fundamental que los consumidores “prioricen siempre” la seguridad y adquieran productos homologados y con todas las garantías, y ha recordado que una compra responsable y bien informada “es la mejor manera” de disfrutar de este fenómeno astronómico sin poner en riesgo la salud ocular.

Por último, recomienda adquirir este tipo de gafas únicamente en establecimientos de confianza, conservar el justificante de compra y desconfiar de productos sin etiquetado claro o vendidos sin información sobre su certificación.

Toda la información sobre recomendaciones, derechos y garantías para consumidores y usuarios puede consultarse en la página web de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria (https://www.comercioyconsumodecantabria.es/), así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X y LinkedIn).