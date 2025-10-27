  • 27 de octubre de 2025
Investigada por usar una tarjeta ilegalmente durante diez años

La víctima, de 67 años, presenta dificultades cognitivas.

Otra persona ha sido investigada por realizar 13 pagos con una tarjeta bancaria sustraída

27 octubre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a instruir diligencias en calidad de investigados por presuntos delitos de estafa, a una mujer de 58 años y a un varón de 31 años, la primera por hacer un uso fraudulento de una tarjeta bancaria durante unos 10 años, siendo la víctima una persona mayor con dificultades cognitivas, y el segundo por realizar 13 pagos con una tarjeta que había sido robada.

La Guardia Civil de Laredo tuvo conocimiento que una persona de 67 residente en su demarcación y que presentaba dificultades cognitivas, podía haber sido víctima de una estafa, comenzando una investigación en el marco del Plan Mayor Seguridad.

Un familiar de la víctima, se percató de una serie de cargos bancarios que en los últimos días se habían realizado con la tarjeta bancaria del sexagenario, y que dicha persona no había efectuado.

Con la ayuda del familiar, y los datos facilitados por su entidad bancaria, pudieron verificar que, desde hace unos 10 años, se estaban realizando pequeños cargos no autorizados en combustible, compras de ropa y complementos, de comida a domicilio, o por internet, entre otros, ascendiendo a unos 2.000 euros.

Las indagaciones permitieron saber que una amistad de la víctima, con asiduidad, la ayudaba en sus compras, habiéndose ganado su confianza y teniendo acceso a su tarjeta bancaria para las compras que le encargaba.

Finalmente, y en fechas recientes, los agentes han podido determinar que la citada amistad, era la persona que presuntamente hizo uso fraudulento de la tarjeta del denunciante.

Trece cargos en distintos establecimientos

La Guardia Civil recibió una denuncia por múltiples cargos bancarios realizados con una tarjeta sin consentimiento de su titular, entre el 29 septiembre y el día 2 de octubre. Dicha tarjeta había sido hurtada en Suances junto a la cartera donde se encontraba.

Tras diferentes pesquisas, los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Suances rastrearon las transacciones, un total de 13, en distintos establecimientos de Cantabria, (gasolineras, estancos, pastelerías, etc.), por un importe cercano a los 350 euros.

Averiguada la identidad del presunto autor de dichos cargos, un varón de 31 años de edad y vecino de Torrelavega, una vez localizado le han instruido diligencias en calidad de investigado como presunto autor de un delito de estafa.

Consejos

Desde la Guardia Civil se recuerda a nuestros mayores, no facilitar el uso de tarjetas, claves o banca online, a terceras personas. Con la ayuda de familiares directos de su confianza, se revise con cierta frecuenta los cargos bancarios que tengan anotados en sus cuentas para verificar que corresponden con los realizados por el titular. En caso de observar cargos no autorizados se deben denunciar los hechos antes las fuerzas de seguridad.

Si se es víctima de la sustracción de una tarjeta bancaria, de manera inmediata deben ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de su entidad, para dar de baja la misma y así evitar su uso fraudulento.

Denuncia telemática

Desde la Guardia Civil, se recuerda que la ciudadanía podrá presentar las denuncias telemáticamente, de manera completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales: estafas informáticas con cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico, daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en interior de vehículos. Además, dos procedimientos administrativos: pérdida o extravío de documentación y localización de documentación.

Lo pueden realizar a través, de la Sede Electrónica https://guardiacivil.sede.gob.es/ o página web www.guardiacivil.es

No obstante, aquellas personas que no dispongan de este medio, podrán solicitarla por teléfono o presencialmente en su Puesto de la Guardia Civil de referencia. También se puede solicitar desde la App Cita Previa AGE, disponible para sistema Android y iOS.

