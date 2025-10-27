La Policía Nacional detiene a un hombre por un robo con violencia a una anciana

La víctima resultó ser una nonagenaria, pese a su avanzada edad, supo mantener la calma y aportar datos muy importantes que fueron claves para la investigación

El presunto autor abordó a la víctima dentro del ascensor, tirándola al suelo, momento que aprovechó para pisarla en los hombros y arrancarle una cadena del cuello

Agentes de Policía Nacional han logrado detener a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido en el interior de un portal de la calle Alta de Santander, ocurrido el pasado mes de julio.

Denuncia de la víctima

En la tarde del día 20 de julio, una mujer de avanzada edad se acercaba hasta la Jefatura Superior de Policía de Cantabria para denunciar que ese mediodía, sobre las 14:30 horas, cuando regresaba a su domicilio y una vez dentro del ascensor, fue sorprendida por un individuo que la tiró al suelo, para seguidamente pisarla la espalda, arrancarle una cadena que llevaba al cuello que valoraba en unos 2000 euros.

La víctima añadía en su denuncia que intentó seguir al autor del robo, pudiendo observar la zona por la que huyó, aportando además una detallada descripción física y de vestimenta del individuo.

Una vez recogida la denuncia, los investigadores especializados en este tipo delictivo comenzaron la práctica de diligencias con el objeto de lograr el esclarecimiento de los hechos, tratando de identificar al presunto autor.

Identificación y detención del presunto autor

Las investigaciones practicadas por los agentes dieron su fruto y permitieron identificar al presunto autor del robo con violencia denunciado, corroborando la coincidencia de éste con la descripción que había facilitado la víctima.

Además, los investigadores pudieron localizar y recuperar en una compra-venta la cadena sustraída, la cual había sido vendida por un importe de 1700 euros. Una vez que la cadena estuvo en poder de los agentes, procedieron a su devolución a la víctima del robo.

El día 22 de octubre, los agentes investigadores procedieron a la localización y detención del investigado como presunto autor de un delito de robo con violencia, y trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, siendo puesto posteriormente a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Santander, donde se decretó su puesta en libertad.