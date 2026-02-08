  • 8 de febrero de 2026
Santander convoca el X certamen escolar «Dilo en Buen Español» dedicado al Palacio de la Magdalena

.

Está dirigido a todos los alumnos de cualquier centro escolar del territorio español, de entre 10 y 13 años, y los textos pueden presentarse hasta el 10 de abril

Queremos despertar entre los estudiantes el interés por expresarse correctamente, cuidar la ortografía y enriquecer su vocabulario, mientras descubren y valoran espacios emblemáticos de Santander”, afirma Méndez

El Ayuntamiento de Santander ha convocado la décima edición del certamen escolar ‘Dilo en Buen Español’, una iniciativa dirigida a fomentar el buen uso del idioma entre los más jóvenes.

La concejala del área, Noemí Méndez, ha destacado que, en esta ocasión, se propone a los participantes la redacción de un relato original bajo el tema ‘El Palacio de la Magdalena de Santander’, con el objetivo de acercar a los escolares al patrimonio histórico y cultural de la ciudad a través de la escritura.

“Queremos despertar entre los estudiantes el interés por expresarse correctamente, cuidar la ortografía y enriquecer su vocabulario, mientras descubren y valoran espacios emblemáticos de Santander”, ha afirmado Méndez. Asimismo, ha subrayado que este tipo de iniciativas contribuyen a reforzar la creatividad literaria y el vínculo de los jóvenes con la cultura local desde una perspectiva educativa y participativa.

Podrán participar todos los alumnos de centros escolares de España que, a 31 de diciembre de 2025, tuvieran entre 10 y 13 años. Los trabajos deberán consistir en un texto de entre 200 y 300 palabras centrado en el Palacio de la Magdalena.

Los participantes podrán presentar sus relatos de forma individual o a través de sus centros educativos, que remitirán conjuntamente los trabajos de sus alumnos sin limitación de número, siempre que cumplan los requisitos de edad establecidos en las bases.

El certamen contempla la concesión de dos premios. En la modalidad individual, el autor del mejor trabajo recibirá un ordenador portátil. Por su parte, el centro educativo que presente el bloque de trabajos con mayor calidad media será premiado con cinco tablets.

El jurado, designado por el Ayuntamiento e integrado por tres miembros cualificados, valorará especialmente la originalidad, la riqueza léxica, la corrección gramatical y la calidad literaria de los textos presentados.

Méndez ha animado a los escolares a sumarse al certamen -el plazo de presentación de trabajos finalizará a las 14.00 horas del 10 de abril- y ha avanzado que el fallo se dará a conocer el 23 de abril.

Las personas o centros interesados pueden ampliar información, consultar las bases o completar los formularios de inscripción en la web https://diloenbuenespañol.es

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

