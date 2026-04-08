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Investigado por intento de robo con intimidación en un establecimiento de Laredo

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Simulaba llevar un objeto punzante en el bolsillo a la par que exigía le entregaran el dinero de la recaudación, sin llegar a conseguirlo.

08 de abril de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a instruir diligencias en calidad de investigado a un hombre de 63 años de edad, vecino de Laredo, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa, al tratar de sustraer el dinero de la recaudación de un establecimiento.

El pasado día 24 de marzo, la Guardia Civil fue alertada que en un establecimiento de la localidad de Laredo había accedido una persona que, colocándose junto a la empleada de recepción y de manera intimidatoria, simulando llevar un objeto punzante en el bolsillo, exigió que la trabajadora le entregara el dinero de la recaudación.

Ante este hecho, la empleada se negó a entregar el dinero, advirtiendo a este hombre que iba a llamar a la Guardia Civil, momento en el que éste abandonó apresuradamente el lugar.

De la investigación se hizo cargo la Guardia Civil del Puesto de Laredo, quienes tras varias gestiones lograron identificar al presunto autor, resultando ser un vecino de la localidad al que le constaban antecedentes por hechos similares, el último el pasado año.

Días más tarde, y una vez localizado, la Guardia Civil procedió a instruirle diligencias en calidad de investigado, en dependencias de este Cuerpo, por un supuesto delito de tentativa de robo con violencia e intimidación.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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