Detenidos por peleas y lesiones en los carnavales de Cabezón de la Sal

Dos víctimas tuvieron que ser atendidas por lesiones con un arma blanca, y otras por contusiones con objetos contundentes

13 de abril de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria, en varias actuaciones por riñas y lesiones durante las fiestas de carnaval de Cabezón de la Sal, ha procedido a la detención de seis personas y a investigar a otras dos.

Todos los hechos esclarecidos ocurrieron la madrugada del 22 de febrero pasado, en la zona de exteriores del polideportivo “Matilde de la Torre” y en el centro de Cabezón de la Sal donde se ubica la zona de ocio.

Sobre las cinco de la madrugada y en los exteriores del citado polideportivo tuvo lugar una riña tumultuaria, con lanzamiento de botellas, golpes, patadas, así como, resultaron dos jóvenes con lesiones por heridas de arma blanca, que, si bien, precisaron atención por los servicios médicos, en el mismo día estas personas regresaron a su domicilio.

Por estos hechos, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrelavega comenzó la operación “PANCAR”, procediendo entre el 9 de marzo y el 9 de abril a la detención de 5 personas (2 mujeres y 3 hombres) y a investigar a otro hombre más, de edades comprendidas entre 18 y 22 años, como presuntos autores de riña tumultuaria.

Dos de las detenciones se practicaron en Llanes (Asturias), y el resto de las actuaciones se realizaron en Cantabria sobre jóvenes residentes en municipios de Torrelavega, Santander y Cartes.

Además, a uno de los detenidos, se le instruyeron diligencias por delito de lesiones, al considerarle presunto autor de las agresiones con arma blanca.

Otras dos agresiones

Efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Cabezón de la Sal han procedido también a la detención de una mujer, y a instruir diligencias en calidad de investigado a un hombre, como presuntos autores de delitos de lesiones. Estas dos personas tienen 18 años, y con domicilio en los términos municipales de San Felices de Buelna y Cabezón de la Sal, respectivamente.

A la mujer detenida se la considera presunta autora de golpear con una botella a otra persona menor de edad, la cual tuvo que ser atendida por una lesión inciso contusa en la cabeza precisando puntos de sutura. Estos hechos ocurrieron sobre las 2.30 de la madrugada en la zona de ocio del casco urbano de Cabezón de la Sal.

Y a la misma hora y en la zona del polideportivo anteriormente mencionado, el joven investigado, presuntamente golpeó con un objeto contundente a otra persona causándole igualmente lesiones en la cabeza, donde los servicios médicos tuvieron que aplicar grapas de sutura.