Israel detiene a Greta Thunberg e intercepta a la «flotilla» que intentaba llegar a Gaza

Israel detiene a Greta Thunberg e intercepta a la "flotilla" que intentaba llegar a Gaza
Israel detiene a Greta Thunberg e intercepta a la «flotilla» que intentaba llegar a Gaza – Foto: Ministerio de Exteriores de Israel

El gobierno israelí asegura que su armada detuvo los barcos de «forma segura» mientras que los integrantes de la «flotilla» aseguran que su detención es «ilegal».

Israel había advertido a los barcos, una treintena, que intentaban llegar a Gaza con ayuda humanitaria, de que estaban llegando a zona de peligro y de que cambiaran su rumbo, y es en las últimas horas cuando fueron abordados por personal militar israelí.

La Global Sumud Flotilla (GSF, por sus siglas en inglés) intentaba llegar hacia el territorio palestino con ayuda humanitaria para Gaza.

En el barco viajaban activistas reconocidos como la sueca Greta Thunberg, que habría sido detenida aunque Israel afirma que «Greta y sus amigos están sanos y salvos», y enviados a puertos de Israel. También viajan españoles como Ada Colau y personas de otras nacionalidades, que han narrado su viaje y la detención de Israel a través de las redes sociales.

La GSF informó en sus redes sociales que algunos de sus barcos fueron abordados por «personal militar» cuando navegaban hacia el territorio palestino en el Mediterráneo. La flotilla ha calificado esta intervención militar israelí como «ilegal», aunque no se tiene constancia de ningún herido en la maniobra.

