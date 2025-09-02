IU Laredo llama a mostrar el rechazo ciudadano a la participación del equipo de Israel en la Vuelta Ciclista a España
Convocan a los laredanos a acudir con banderas palestinas a la salida de la duodécima etapa el jueves 4 de septiembre
Laredo, 2 de septiembre de 2025
Izquierda Unida de Laredo se ha unido a la campaña nacional de rechazo a la participación del equipo de Israel en la Vuelta Ciclista a España convocando a los vecinos de Laredo a acudir con sus banderas palestinas a la salida de la duodécima etapa que tendrá lugar el próximo jueves 4 de septiembre.
Para Izquierda Unida, la participación del equipo representativo de Israel en la Vuelta Ciclista es un “blanqueamiento intolerable del genocidio” que el gobierno de Netanyahu está llevando a cabo contra la población palestina en Gaza.
Según su coordinador local, Alberto Ortiz, “los laredanos no podemos permanecer impasibles ante este genocidio y debemos mostrar nuestra repulsa y nuestra solidaridad con el pueblo palestino que está siendo masacrado”.
El punto de encuentro de esta protesta está fijado en la confluencia entre las calles López Seña y Garelly de la Cámara (junto al BBVA), a las 13 horas del próximo jueves 4 de septiembre.
Esta iniciativa se suma a las llevadas a cabo “en la calle y las instituciones” por IU y otras entidades y personas.
