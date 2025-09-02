  • 2 de septiembre de 2025
IU Laredo llama a mostrar el rechazo ciudadano a la participación del equipo de Israel en la Vuelta Ciclista a España

Convocan a los laredanos a acudir con banderas palestinas a la salida de la duodécima etapa el jueves 4 de septiembre

Laredo, 2 de septiembre de 2025

Izquierda Unida de Laredo se ha unido a la campaña nacional de rechazo a la participación del equipo de Israel en la Vuelta Ciclista a España convocando a los vecinos de Laredo a acudir con sus banderas palestinas a la salida de la duodécima etapa que tendrá lugar el próximo jueves 4 de septiembre.

Para Izquierda Unida, la participación del equipo representativo de Israel en la Vuelta Ciclista es un “blanqueamiento intolerable del genocidio” que el gobierno de Netanyahu está llevando a cabo contra la población palestina en Gaza.

Según su coordinador local, Alberto Ortiz, “los laredanos no podemos permanecer impasibles ante este genocidio y debemos mostrar nuestra repulsa y nuestra solidaridad con el pueblo palestino que está siendo masacrado”.

El punto de encuentro de esta protesta está fijado en la confluencia entre las calles López Seña y Garelly de la Cámara (junto al BBVA), a las 13 horas del próximo jueves 4 de septiembre.

Esta iniciativa se suma a las llevadas a cabo “en la calle y las instituciones” por IU y otras entidades y personas.

David Laguillo

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

