La CNMV lanza una advertencia sobre Kucoin, un agente intermediario que convierte dinero real en criptomonedas

El regulador español ha intensificado su lucha contra chiringuitos financieros y entidades no autorizadas para gestionar inversiones

Hace pocos días también se advirtió sobre Mundo Crypto, un evento que se celebró en Madrid con más de 7.000 asistentes

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre las entidades DT SECURITIES (dtsecurities.net) y kucoin.com, como entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión.

La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a la supervisión de la CNMV. Son empresas y personas que no están autorizadas para actuar en los mercados de valores, como prestar servicios de inversión previstos en la LMV (recepción, transmisión y ejecución de órdenes de clientes, gestión de carteras o asesoramiento en materia de inversión), o realizar la actividad reservada a las instituciones de inversión colectiva (IIC).

El regulador español ha intensificado su lucha contra este tipo de empresas no reguladas, ya que en los últimos tiempos se han multiplicado los casos de ciudadanos españoles que han perdido grandes cantidades de dinero.

Las advertencias de la CNMV sobre chiringuitos financieros pueden ser consultadas en la página web de advertencias de la CNMV.

Para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse al número de atención al inversor 900 535 015.

Kucoin es uno de los principales «exchange» (intercambiador) de monedas, para convertir dinero real en criptomonedas. Sin este tipo de empresas de intercambio, que en algunos casos ya han protagonizado sonados escándalos en el pasado, como el de MtGox, todo el mundo de las criptomonedas no puede funcionar.