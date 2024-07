La Comisión 8 de Marzo convoca el lunes un “cortejo fúnebre” en Santander en homenaje a las víctimas de violencia machista

Una marcha de mujeres vestidas de luto partirá a las 19.00 horas de Cuatro Caminos y concluirá su recorrido en la Delegación del Gobierno

La Comisión 8 de Marzo convoca este lunes un “cortejo fúnebre” en Santander en homenaje a las víctimas de violencia machista

La Comisión 8 de Marzo en Cantabria ha convocado este lunes 22 de julio “un cortejo fúnebre” en homenaje a las últimas víctimas de violencia machista que recorrerá desde las 19.00 horas las calles de Santander, desde Cuatro Caminos hasta la sede de la Delegación del Gobierno, con mujeres vestidas de luto e imágenes de las mujeres asesinadas.

La marcha, que concluirá en la mencionada sede de la Delegación del Gobierno con una concentración y la lectura de un manifiesto (aproximadamente a las 20.00 horas), “se hace eco del sentir unánime de condena de la sociedad ante los terribles asesinatos machistas en este verano negro de violencia contra las mujeres” y demanda “una respuesta y una protección eficaz tanto institucional como social”, precisa la plataforma feminista cántabra en un comunicado.

La Comisión 8 de Marzo de Cantabria, que invita a la participación activa de la ciudadanía en el cortejo fúnebre, subraya que “no es el verano ni el calor el detonante de estos repuntes mortales, es la pérdida del fanático control que los hombres maltratadores quieren ejercer sobre sus parejas o ex parejas y que se produce con mayor frecuencia durante los periodos vacacionales”.

Además, la plataforma feminista añade en su comunicado que esta lacra social se agrava por “todos los fallos de un sistema de protección que no aplica las leyes vigentes, que no da la suficiente credibilidad a las mujeres, que minusvalora el riesgo que corren ellas y sus hijos e hijas, que carece de perspectiva de género y que, al parecer, no tiene que rendir cuenta ante nadie de sus errores e insuficiencias”.

“Estos asesinatos nos interpelan y son la prueba irrefutable de que no estamos haciendo lo suficiente”, subraya la Comisión 8 de Marzo de Cantabria, que critica que “no cumple el sistema educativo, ni el sistema sanitario, ni el sistema de protección social, ni el sistema judicial, ni las fuerzas de seguridad, ni los medios de comunicación, ni las fuerzas políticas y sindicales, ni el propio Gobierno”.

El comunicado de la plataforma feminista apela también a la autocrítica y asevera que “tampoco cumplimos nosotros como sociedad civil porque nosotros y nosotras somos también responsables de esta desprotección porque educamos, porque opinamos, porque podemos actuar y muchas veces no lo hacemos contra las violencias machistas cotidianas que observamos en la familia, en la vecindad, en los grupos de amigos y conocidos, en el trabajo”.

“No exigimos como debiéramos a nuestros políticos un mayor compromiso”, agrega la Comisión 8 de Marzo de Cantabria, que hace “un llamamiento a las instituciones, a los gobiernos y al conjunto de la ciudadanía a hacer lo necesario para que estas mujeres y estos hijos sean las últimas víctimas de la violencia machista”.

Síguenos en GOOGLE NEWS