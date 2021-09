La delegada del Gobierno recibe a los trabajadores de la subcontrata de Vodafone que no quiere subrogarlos

“Todos ellos han mostrado su apoyo y solidaridad con estos trabajadores que sólo quieren seguir trabajando sin ver precarizadas sus condiciones de trabajo. Además, es que se está incumpliendo claramente una cláusula del convenio. Es una injusticia en toda regla. No vamos a dar la guerra por perdida y vamos a seguir luchando y recabando apoyos hasta el final porque no es justo que se juegue con sus derechos adquiridos”, ha subrayado Jesús Gallo, secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de CCOO en Cantabria.

