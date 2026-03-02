La empresaria María García Tresgallo, de 82 años, Mujer Referente de Polanco de 2026

Polanco, 2/marzo/2026.- La empresaria María García Tresgallo, de 82 años, que durante más de medio siglo ha atendido en su carnicería situada en Requejada a varias generaciones de clientes, recibirá este año el premio Mujer Referente de Polanco, una distinción con la que el municipio visibiliza la trayectoria personal y profesional de mujeres vinculadas a la vida social, económica y cultural local.

María García Tresgallo, madre de tres hijos, inició su trayectoria profesional en 1962 tras casarse con Avelino Hoyuela Torre, primero en un pequeño local y, a partir de 1969, en otro más amplio en Requejada donde en la actualidad se mantiene este negocio familiar.

La entrega del premio Mujer Referente de Polanco tendrá lugar este viernes, 6 de marzo, a partir de las 12.00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento, dentro de las actividades programadas este año para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Durante el acto de entrega del premio, escolares de los dos colegios del municipio, guiados por el pintor Pedro Sobrado, elaborarán un gran panel con el que pretenden mostrar su visión sobre la igualdad.

Este reconocimiento hace que el nombre de María García Tresgallo se una a las anteriores receptoras de este galardón: María Luisa Indígoras (2020), Mara Mazorra, Mariló Saiz y María Luz Saiz -propietarias de la residencia de mayores La Arboleda, en Rumoroso- (2021), la atleta internacional Irene Pelayo (2022), Nieves del Río Cayón (2023), la futbolista Silvia Martínez Ruiz “Pinxis” (2024) y la empresaria local Eva Olaiz (2025)

La alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, explica que este galardón sirve para poner en valor el papel del emprendimiento femenino y su contribución al desarrollo del municipio, pero también para situar el reconocimiento público, la participación social y la reflexión en torno a la igualdad como ejes centrales de la programación diseñada por la Concejalía de Igualdad.

La programación diseñada para conmemorar el Día Internacional de la Mujer también incluye el sábado 7 de marzo, a partir de las 13.00 horas, la emisión una tertulia radiofónica protagonizada por mujeres usuarias del servicio Espacio Plural, que se emitirá en Radio Studio Cantabria. Esta propuesta pretende dar voz a las experiencias de las participantes en este recurso municipal a la hora de lograr su promoción personal y mejorar su acceso al mundo laboral.

El programa se completará el miércoles 11 de marzo con el taller ‘Construimos igualdad sin bulos’, que se celebrará en la Biblioteca municipal, de 18.30 a 20.30 horas, impartido por la periodista Ihoana Ayala. Esta actividad está orientada a analizar el papel de la información y la comunicación en la construcción de una sociedad igualitaria, así como a ofrecer herramientas para identificar y combatir los discursos falsos que dificultan el avance en materia de derechos.

Con esta programación, el Consistorio da continuidad a la estrategia desarrollada en los últimos años en torno al 8M, en la que se ha apostado por consolidar actos estables y reconocibles para la ciudadanía.

En este sentido, la concejala de Igualdad, María José Álvarez, asegura que el objetivo del Ayuntamiento es desarrollar políticas públicas constantes, cercanas y útiles para la ciudadanía, que permitan seguir trabajando por una sociedad más igualitaria, más justa y libre de cualquier forma de discriminación.