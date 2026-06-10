  • 10 de junio de 2026
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La Guardia Civil interviene un envío de hachís que tenía como destino Sierra Leona

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Al detenido además se le considera presunto autor de un delito de falsedad documental

Por estos hechos se ha detenido a un hombre y se investiga a otro.

10 de junio de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de un hombre y a investigar a otro, de 49 y 52 años de edad, ambos vecinos de Santander, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, al pretender enviar a Sierra Leona (África) tabletas de hachís y semillas de cannábicos. Al detenido, además, se le considera también presunto autor de un delito de falsedad documental.

Dentro de las actuaciones que realiza la Guardia Civil contra el tráfico de estupefacientes, a mediados del pasado mes de mayo se obtuvo información de un posible envío de droga a través de una empresa de paquetería de Cantabria.

Localizado el paquete sospechoso, el cual tenía como destino Sierra Leona, se pudo verificar que contenía más de 200 gramos de hachís distribuido en dos tabletas, así como cerca de 18 gramos de semillas de cannábicos.

Del análisis del paquete, se pudo averiguar que algunos de los datos que figuraban en el remitente eran falsos, posiblemente para dificultar la acción investigadora de la Guardia Civil si era interceptado el envío.

No obstante, se pudo saber la identidad de dos personas que podían estar relacionadas con dicho paquete, averiguando que uno de ellos era el remitente y el que presuntamente falseó algunos de los datos.

Finalmente, en el presente mes de junio, la Guardia Civil pudo proceder a la detención de uno de ellos, la persona considerada remitente del envío, y se instruyó diligencias en calidad de investigado a otro hombre relacionado con estos hechos.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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