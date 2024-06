La Guardia Civil alerta sobre estafas relacionadas con alquileres vacacionales

Síguenos en GOOGLE NEWS

Igualmente, es una época propicia para el envío masivo de SMS con enlaces maliciosos para obtener datos personales o bancarios

20 de junio de 2024.- La Guardia Civil de Cantabria, con la llegada del periodo estival y vacacional, alerta sobre las estafas relacionadas con los alquileres vacacionales.

Este tipo de estafas están resurgiendo a medida que nos acercamos a la temporada estival y en especial en zonas de alta ocupación turística. Los ciberdelincuentes aprovechan este periodo de reserva de vacaciones para utilizar diferentes métodos, como clonar páginas web, enviar mensajes de texto y correos electrónicos sospechosos, así como utilizar redes sociales para engañar a los usuarios.

El fin puede ser doble, por un lado, quedarse con el importe de la reserva sin existir alojamiento, y por otro, obtener documentos personales de las víctimas para cometer otras estafas.

Desde la Guardia Civil se aconseja desconfiar de ofertas sospechosamente baratas, utilizar siempre plataformas fiables y permanecer en ellas para reservar o realizar pagos, no acceder a enlaces o documentos sospechosos ni facilitar documentación personal, consultar las reseñas de otros huéspedes para evaluar la fiabilidad del alojamiento vacacional, puede ser una forma de testar la idoneidad del anuncio.

Estafas tipo ‘SMISHING‘

No es descartable en estas épocas las estafas por SMS fraudulentos que se envían masivamente, haciéndose pasar por empresas, servicios y administraciones públicas. En este tipo de estafa utilizan técnicas para suplantar el emisor del mensaje, lo que hace que estos SMSs fraudulentos parezcan legítimos. También pueden realizar llamadas para obtener códigos de verificación o más información.

La Guardia Civil aconseja desconfiar de mensajes inesperados, y si se recibe un mensaje de este tipo verifique la identidad del emisor llamando directamente a la empresa o administración desde la que supuestamente están contactando con usted, no proporcione información, códigos de verificación, números de cuenta o documentación personal a alguien que no tenga relación legítima con usted y no realice transacciones financieras a través de mensajes SMS o llamadas no autorizadas.

Recuerde como regla general NO PINCHAR EN ENLACES, NI ENTREGAR DATOS y si tiene dudas verifique la identidad llamando a quien dice ser el emisor del mensaje.

Igualmente existe el número de teléfono 017 del Instituto Nacional de Ciberseguridad que atienden consultas relacionadas con la ciberdelincuencia.