La Guardia Civil rescata a un varón de 81 años que desapareció en Arenas de Iguña

Se desplazaba desde Santander a Vargas cuando se desorientó y se accidentó con su vehículo en una pista forestal del Parque Natural Saja Besaya

27 agosto de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha logrado localizar y evacuar a un varón, de 81 años de edad y vecino de Santander, desaparecido desde la madrugada del día 26.

El pasado día 26 de agosto, se denunció la desaparición de esta persona que se dirigía desde Santander a Vargas. Por motivos que se desconocen, éste varón se desorientó y accedió al Parque Natural Saja Besaya, desde el Término Municipal de Arenas de Iguña.

Debido a la intensa niebla y, ante la falta de luz, perdió el control de su turismo y salió de la pista forestal por donde transitaba a la altura del paraje “Caserío de Abascal” cercano al pueblo de San Vicente de León.

Los agentes, en el momento que fueron conocedores de la desaparición, pusieron en marcha un operativo de búsqueda, que concluyó con la localización del varón a unos 500 metros del lugar donde tenía accidentado su vehículo, con claros signos de desorientación.

El hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital de Sierrallana.