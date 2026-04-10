Precintado un depósito ilegal de gasoil que daba servicio a una empresa de camiones

Se encontraba en el interior del remolque de un camión en la vía pública, y los guardias civiles consideran que existía un grave riesgo para la seguridad colectiva.

El depósito no estaba dado de alta en la Consejería de Industria ni había recibido las inspecciones de seguridad correspondientes.

10 de abril de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido al precinto de un gran depósito que contenía gasoil, el cual se encontraba en el interior de un remolque, y se utilizaba para el repostaje de camiones de una empresa ubicada en un polígono industrial del término municipal de Medio Cudeyo.

Los agentes han observado un total de 21 supuestas infracciones administrativas, relacionadas con materias de industria, fiscales, de seguridad ciudadana y del tráfico.

Efectivos de Unidades Fiscales y de Fronteras de la Guardia Civil de Cantabria, dentro de sus cometidos, observaron a finales de marzo, como un camión de suministro de gasoil, estaba repostando a un depósito de grandes dimensiones que se encontraba en el interior de un remolque y próximo a una empresa que cuenta con camiones.

A partir de ese momento, los efectivos de la Guardia Civil realizaron una inspección al mencionado depósito, al objeto de verificar las autorizaciones y documentos con el que contaba, ya que les infundió sospechas.

Tras las primeras indagaciones pudieron comprobar que no estaba dado de alta ante la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria, careciendo igualmente del certificado de puesta en marcha, sin haber pasado las revisiones correspondientes, así como la inexistencia de extintores, considerando los agentes un riesgo grave para la seguridad colectiva, unido a que el depósito se encontraba en la vía pública, por lo que procedieron al inmediato precito del mismo.

En el momento de la inspección el depósito podía tener unos 1.000 litros del gasóleo acorde al que utilizan los camiones que repostaban en el mismo, si bien, los agentes observaron otras infracciones en materia fiscal, como irregularidades en el almacenamiento del mencionado combustible.

El camión donde se guardaba el depósito carecía de seguro obligatorio y no tenía pasada la ITV, circunstancia por las que igualmente fue denunciado.