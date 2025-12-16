  • 16 de diciembre de 2025
  1. Home
  2. Cantabria
  3. La libertad de…

La libertad de prensa y expresión en 50 años de democracia, a debate en la Cámara de Comercio

.

El delegado del Gobierno en Cantabria ha asistido a esta mesa redonda con los periodistas de El País Anabel Díez y Luis R. Aizpeolea, la periodista de El Mundo Lucía Méndez y la socióloga y politóloga Cristina Monge

Santander, 16 de diciembre de 2025.-

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha reunido a tres periodistas y una socióloga para analizar los 50 años de libertad de prensa y expresión en España tras la llegada de la democracia.

Los periodistas de El País Anabel Díez y Luis R. Aizpeolea, la periodista de El Mundo Lucía Méndez y la socióloga y politóloga Cristina Monge han participado en una mesa redonda celebrada en la sede de la Cámara de Comercio de Cantabria.

Una cita enmarcada en las actividades de la programación ‘España en Libertad. 50 años’ y que ha contado con la periodista cántabra de la SER Jana Sánchez como moderadora.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha participado este lunes en esta “esta conversación de excepción entre tres periodistas y una socióloga, todos ellos de referencia nacional, y que nos han acompañado en Santander para hablar de estos 50 años de democracia”.

Casares ha destacado que Díaz, R. Aizpeolea, Méndez y Monge “nos han acercado a nuestra historia colectiva desde la perspectiva del periodismo libre, riguroso e independiente”.

Y ha reivindicado que “el periodismo libre, el pensamiento crítico y la memoria democrática son pilares fundamentales de una sociedad sana, fuerte y plural”.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

El comité de empresa del SEMCA exige un convenio colectivo y unos 30 efectivos más para cubrir las guardias mínimas Los periodistas de Cantabria aprueban por unanimidad la reforma de sus Estatutos Los cántabros se divorcian menos

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.