La libertad de prensa y expresión en 50 años de democracia, a debate en la Cámara de Comercio

El delegado del Gobierno en Cantabria ha asistido a esta mesa redonda con los periodistas de El País Anabel Díez y Luis R. Aizpeolea, la periodista de El Mundo Lucía Méndez y la socióloga y politóloga Cristina Monge

Santander, 16 de diciembre de 2025.-

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha reunido a tres periodistas y una socióloga para analizar los 50 años de libertad de prensa y expresión en España tras la llegada de la democracia.

Los periodistas de El País Anabel Díez y Luis R. Aizpeolea, la periodista de El Mundo Lucía Méndez y la socióloga y politóloga Cristina Monge han participado en una mesa redonda celebrada en la sede de la Cámara de Comercio de Cantabria.

Una cita enmarcada en las actividades de la programación ‘España en Libertad. 50 años’ y que ha contado con la periodista cántabra de la SER Jana Sánchez como moderadora.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha participado este lunes en esta “esta conversación de excepción entre tres periodistas y una socióloga, todos ellos de referencia nacional, y que nos han acompañado en Santander para hablar de estos 50 años de democracia”.

Casares ha destacado que Díaz, R. Aizpeolea, Méndez y Monge “nos han acercado a nuestra historia colectiva desde la perspectiva del periodismo libre, riguroso e independiente”.

Y ha reivindicado que “el periodismo libre, el pensamiento crítico y la memoria democrática son pilares fundamentales de una sociedad sana, fuerte y plural”.