Un detenido en Cacicedo-Camargo con dosis de éxtasis, hachís, cocaína y marihuana

La intervención tuvo lugar en los exteriores de un establecimiento de ocio de la mencionada localidad.

La Guardia Civil también intervino un arma blanca y artificios pirotécnicos.

16 diciembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de un varón, de 23 años de edad y vecino de Torrelavega, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, interviniéndole un total de 38 cápsulas de éxtasis (MDMA), preparados para su distribución al menudo.

Esta actuación de la Guardia Civil ha tenido lugar en el marco de un operativo para el ocio seguro y contra el menudeo de drogas, en los exteriores de un establecimiento de ocio en la localidad de Cacicedo-Camargo, la noche del pasado sábado.

Como consecuencia de esta intervención, además se han formulado 14 denuncias a la ley de protección de seguridad ciudadana, por la tenencia de sustancias estupefacientes, un arma blanca y artificios pirotécnicos.

Durante el operativo, un varón que se encontraba en las inmediaciones del establecimiento, al percatarse de la presencia de efectivos de la Guardia Civil intentó abandonar el lugar de manera apresurada a un vehículo, siendo interceptado, localizándole en un bolsillo una caja con tres cápsulas de éxtasis (MDMA sustancia psicotrópica derivada de la anfetamina). En un posterior registro al vehículo se le hallaron otras 35, procediendo en ese momento a su detención y a la intervención de las 38 unidades de éxtasis.

Tenencia de drogas, arma y pirotecnia

Durante la intervención, se identificó a otras personas que resultaron sospechosas, formulando un total de 12 denuncias por la tenencia de sustancias estupefacientes en los aledaños del establecimiento, interviniendo diferentes cantidades de hachís, cocaína y marihuana.

También se realizaron actuaciones directamente dirigidas a la seguridad de las personas, denunciando a otras dos personas a la ley de protección de seguridad ciudadana, una por portar un arma blanca (navaja), y a otra, al encontrarla artificios pirotécnicos.

Este operativo ha sido desarrollado por efectivos de la Guardia Civil pertenecientes a unidades de la Compañía de Santander, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y del Servicio Cinológico con perros detectores de estupefacientes.

