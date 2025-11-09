  • 9 de noviembre de 2025
  1. Home
  2. Santander
  3. «La Noche es…

«La Noche es Joven» pone en marcha esta semana su nueva edición de otoño

.

Noemí Méndez anima a los jóvenes a sumarse al programa que ofrece alternativas de ocio no consumista, accesibles a todos, y en las que además pueden conocer gente nueva y compartir experiencias únicas

El programa cuenta con nuevo perfil en Instagram (@lanoche_esjovensdr) para reforzar su presencia en redes y adaptarse a una generación cada vez más activa en el entorno virtual

El programa municipal de ocio alternativo y saludable ‘La Noche es Joven’ regresa esta semana con una nueva edición de otoño, que se prolongará entre el 14 de noviembre y el 20 de diciembre. Una vez más, los jóvenes podrán disfrutar de una programación “atractiva, variada y repleta de novedades, en la que se apuesta por el talento local y el disfrute responsable del tiempo libre”.

Así lo ha recordado la concejala de Juventud, Noemí Méndez, quien ha destacado la excelente acogida que tuvo la edición de verano y ha animado a los jóvenes santanderinos a seguir participando en este programa que ofrece alternativas de ocio no consumista, accesibles a todos, y en las que además pueden conocer gente nueva y compartir experiencias únicas.

“La Noche es Joven sigue demostrando que es posible disfrutar del ocio de una manera creativa, saludable y participativa, donde los verdaderos protagonistas son los jóvenes”, ha subrayado.

Como es habitual en las ediciones de noviembre y diciembre, los viernes estarán dedicados a talleres y juegos urbanos, entre los que destacan los juegos de escape o el rogBowl. En total, se ofrecerán cerca de 60 talleres, con propuestas renovadas y gran diversidad temática.

En el apartado de eventos, se refuerza la oferta de cine Premium, con dos películas de estreno en las salas más modernas, y regresa la Mansión de las Sensaciones, uno de los eventos más originales del programa, donde los participantes recorren distintas estancias del Palacio de la Magdalena disfrutando de actuaciones artísticas y experiencias sorprendentes.

La programación incluye también una nueva edición de La Noche de Museos, en la que varios espacios culturales de la ciudad abrirán sus puertas fuera del horario habitual para ofrecer visitas diferentes y atractivas al público joven.

Otro de los momentos más esperados será el musical del Club Atalaya, una producción colectiva en la que participan cerca de un centenar de jóvenes, consolidándose como una de las actividades más multitudinarias del programa.

Además, el calendario se completa con dos fines de semana temáticos: El Festival de Juegos de Mesa Minas Tirith, que ofrecerá dos noches de diversión y convivencia en las instalaciones del Palacio de Congresos y Exposiciones; y las finales del concurso musical Santander Joven, en las que seis formaciones locales, previamente seleccionadas por un jurado, interpretarán sus mejores temas en dos noches de conciertos.

El programa se desarrollará en instalaciones municipales y culturales de la ciudad, como el Palacio de la Magdalena, el Palacio de Congresos, el MAS o Tabacalera, además de otros espacios públicos y privados que colaboran en la iniciativa.

‘La Noche es Joven’ ha sido reconocido por el Instituto de la Juventud (INJUVE) como proyecto de buenas prácticas a nivel nacional, y por el Instituto Europeo de Innovación en Políticas Públicas, que lo seleccionó como finalista en sus premios internacionales por su compromiso con los jóvenes y la cohesión social.

Los jóvenes interesados pueden ampliar información y formalizar las inscripciones para las actividades que así lo requieran a través de la web www.juventudsantander.es.

El programa cuenta ahora con nuevo perfil en Instagram (@lanoche_esjovensdr) para reforzar su presencia en redes y adaptarse a una generación cada vez más activa en el entorno virtual.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Santander activa el dispositivo preventivo por aviso naranja en la costa Santander celebrará la sexta edición del Día Internacional del Flamenco

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.