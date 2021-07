La pintora cubista María Blanchard, nueva ilustre con placa propia en la ruta santanderina

María se adentraba en las corrientes modernas, pero las becas no llegaban, la guerra continuaba y la familia quería un trabajo estable para ella. Por eso estuvo de acuerdo en hacerse profesora de dibujo y obtuvo plaza en las Escuelas Normales de Magisterio en Salamanca. Pero allí no fue bien acogida, renunció y regresó a París a pesar de la incertidumbre. Comenzó entonces su relación con el galerista Léonce Rosenberg y nunca más regresaría a España.

