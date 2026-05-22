La Plaza Porticada acoge el sábado 30 el circuito de baloncesto Plaza 3×3

Beatriz Pellón presenta este evento en el que por el momento hay inscritos 100 equipos y 400 participantes tanto masculinos como femeninos y de las categorías Absoluta, Cadete, Infantil, Mini y Pre-Mini

El torneo será nuevamente solidario de forma que cada triple que se anote durante la jornada generará euros para Aptacan, asociación que ofrece atención integral a personas con trastorno del espectro autista

La Plaza Porticada será escenario el sábado 30 del circuito de baloncesto ‘Plaza 3×3’, desde las 09.00 a las 19.30 horas.

La concejala de Deportes, Beatriz Pellón, acompañada por el presidente de la Federación Cántabra de Baloncesto, José Luis Teja, y del director de área de negocios de Caixabank, Raúl Martín, ha presentado los detalles de esta cita incluida dentro del circuito nacional que la Federación Española de Baloncesto (FEB) organiza en varias ciudades españolas, y que se disputará en esta céntrica plaza santanderina.

Pellón ha destacado que se trata de una cita familiar, en la que además de los distintos partidos, se celebrarán concursos de mates, tiros y habilidades, por lo que ha animado a los vecinos a acercarse para disfrutar de esta jornada deportiva y lúdica.

Por el momento, el encuentro cuenta con unos cien equipos y cerca de 400 participantes, pero las inscripciones siguen abiertas por lo que se ampliará el número final.

Además, el torneo va a ser de nuevo solidario de forma que cada triple que se anote durante la jornada generará euros para Aptacan, asociación que ofrece atención integral a personas con trastorno del espectro autista.

Baloncesto 3×3

El 3×3 es una modalidad de baloncesto que está en constante crecimiento y que cada vez tiene mayor interés para jugadores y público. Para poder jugar, tan solo se necesita un aro, media pista de baloncesto y seis jugadores.

Los eventos de 3×3 se pueden organizar tanto en recintos cerrados como en localizaciones emblemáticas para acercar más la disciplina al público. Las reglas son simples, y están hechas para hacer que los partidos sean más rápidos y espectaculares que en el baloncesto convencional.

El circuito 3×3 es la competición oficial 3×3 creada por la Federación Española de Baloncesto y puntuable para el Ranking FIBA.