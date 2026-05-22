  • 23 de mayo de 2026
  1. Home
  2. Santander
  3. La Plaza Porticada…

La Plaza Porticada acoge el sábado 30 el circuito de baloncesto Plaza 3×3

.

Beatriz Pellón presenta este evento en el que por el momento hay inscritos 100 equipos y 400 participantes tanto masculinos como femeninos y de las categorías Absoluta, Cadete, Infantil, Mini y Pre-Mini

El torneo será nuevamente solidario de forma que cada triple que se anote durante la jornada generará euros para Aptacan, asociación que ofrece atención integral a personas con trastorno del espectro autista

La Plaza Porticada será escenario el sábado 30 del circuito de baloncesto ‘Plaza 3×3’, desde las 09.00 a las 19.30 horas.

La concejala de Deportes, Beatriz Pellón, acompañada por el presidente de la Federación Cántabra de Baloncesto, José Luis Teja, y del director de área de negocios de Caixabank, Raúl Martín, ha presentado los detalles de esta cita incluida dentro del circuito nacional que la Federación Española de Baloncesto (FEB) organiza en varias ciudades españolas, y que se disputará en esta céntrica plaza santanderina.

Pellón ha destacado que se trata de una cita familiar, en la que además de los distintos partidos, se celebrarán concursos de mates, tiros y habilidades, por lo que ha animado a los vecinos a acercarse para disfrutar de esta jornada deportiva y lúdica.

Por el momento, el encuentro cuenta con unos cien equipos y cerca de 400 participantes, pero las inscripciones siguen abiertas por lo que se ampliará el número final.

Además, el torneo va a ser de nuevo solidario de forma que cada triple que se anote durante la jornada generará euros para Aptacan, asociación que ofrece atención integral a personas con trastorno del espectro autista.

Baloncesto 3×3

El 3×3 es una modalidad de baloncesto que está en constante crecimiento y que cada vez tiene mayor interés para jugadores y público. Para poder jugar, tan solo se necesita un aro, media pista de baloncesto y seis jugadores.

Los eventos de 3×3 se pueden organizar tanto en recintos cerrados como en localizaciones emblemáticas para acercar más la disciplina al público. Las reglas son simples, y están hechas para hacer que los partidos sean más rápidos y espectaculares que en el baloncesto convencional.

El circuito 3×3 es la competición oficial 3×3 creada por la Federación Española de Baloncesto y puntuable para el Ranking FIBA.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

.

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.