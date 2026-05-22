Ciudadanos se levantan contra Mosaic Propco, el fondo buitre que pretende desalojar a familias de Peñacastillo con «presiones»

Mosaic Propco, S.L., una sociedad instrumental de inversión inmobiliaria vinculada al fondo buitre internacional Morgan Stanley Real Estate Investing, ha comprado varios bloques de viviendas en Primero de Mayo (Peñacastillo) y, según el Sindicato de Vivienda de Cantabria, «expulsa a familias mediante presiones».

El colectivo recuerda que el programa de Obra Social La Caixa había construido, en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, los tres bloques de viviendas como un proyecto de vivienda asequible con opción a compra.

Un grupo de personas residentes de la calle Primero de Mayo del barrio santanderino de Peñacastillo se han organizado con el Sindicato de Vivienda de Cantabria para hacer frente a la ‘ofensiva’ del fondo de inversión Mosaic Propco que, tras comprar los bloques de viviendas construidos hace más de una década por el programa de Obra Social de Fundación La Caixa, ha ‘ejercido presiones sobre las vecinas, a través de intermediarios, para que abandonen sus casas’.

“Es una situación bochornosa y desde el Sindicato de Vivienda de Cantabria vamos a apoyar a las vecinas y a ofrecer resistencia —explica Yolanda Ceballos, militante del sindicato local—. Les prometieron un lugar donde desarrollar la vida y ahora les echan para hacer negocios. Pero no están solas, nos tienen a muchas de su parte”.

El Sindicato denuncia que el «acoso» por parte del fondo buitre ‘se ha intensificado en los últimos días y la forma de actuar coincide con otros casos’.

La Asociación Vecinal de Vicálvaro (Madrid), por ejemplo, ya denunció hace dos meses una situación casi simétrica. “Tras recibir subvenciones y desgravaciones millonarias por su obra social, La Caixa no esconde que su intención siempre ha sido extraer el máximo beneficio. Parece que la cifra récord de 5.891 millones de euros de beneficio neto durante 2025 no les parece suficiente”, denunciaban desde la organización vecinal.

Otros territorios de Madrid como Pinto o Vallecas y otras comunidades autónomas también están gestionando casos similares del mismo fondo buitre, y es por eso que desde el Sindicato de Vivienda de Cantabria enfocan a escala nacional su campaña.

“No se trata de un caso aislado. El acoso inmobiliario se ha convertido en una práctica habitual extendida por todo el territorio estatal. En cada pueblo de cada provincia de cada comunidad hay al menos una vecina siendo expulsada del lugar en el que proyectó su vida, del hogar que ha construido con su red, para que unos pocos puedan llenarse los bolsillos”, apunta Andrea Liba, otra militante del Sindicato de Vivienda de Cantabria.

“Y las instituciones tienen responsabilidad sobre ello. Y tenemos que dejar de normalizar el rentismo y la especulación, porque nos cuesta la vida. Y quieren desmovilizarnos, pero lo tenemos claro: la respuesta tiene que ser colectiva”, señalan.