Elon Musk lanza Grokipedia, un clon de trazo grueso de Wikipedia generado por IA

Captura de pantalla de Grokipedia este martes 28 de agosto, que ni siquiera tiene un Aviso Legal o Cookies

El excéntrico multimillonario Elon Musk ha lanzado Grokipedia, su versión «no woke» de trazo grueso que pretende competir con la Wikipedia mediante artículos generados por su inteligencia artificial Grok.

Musk ya había criticado los, según él, «sesgos progresistas» de Wikipedia, a quien denominó Wokipedia, y por eso ha lanzado Grokipedia, que tendrá el sesgo a la derecha como bien le gusta al sudafricano.

El problema es que a sus ingenieros, o a él mismo, se les ha olvidado dotar a Grokipedia de los artículos legales y de privacidad obligatorios, como el Aviso de Cookies o un artículo de Términos Legales, todo ausente en la versión de Grokipedia que hemos visitado este martes 28 de octubre.

Accesible a través de la web www.grokipedia.com el robot afirma tener más de 885.279 artículos disponibles, aunque según hemos podido comprobar la mayoría de los artículos están en idioma inglés, y contienen numerosos errores, datos equivocados y sesgos, aunque también ofrece enlaces a artículos externos que la IA ha utilizado para documentarse.