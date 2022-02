«La solidaridad no se cancela», documental del cántabro Richard Zubelzu sobre la solidaridad en la pandemia, se estrena hoy en Filmin

«La solidaridad no se cancela» es el nuevo trabajo del director Richard Zubelzu, junto a Magda Calabrese a la producción y guión, que se adentra en la ayuda e inclusión social que se generó al comienzo de la pandemia y que se ha consolidado por la gran crisis que estamos sufriendo. VER EN FILMIN https://www.filmin.es/corto/la-solidaridad-no-se-cancela SinopsisEn el año 2020, durante el inicio de la pandemia por el virus Covid -19 y ante el inesperado estado de alarma, la crisis económica y sanitaria llevó a un grupo de personas y asociaciones a iniciar un proyecto puntual solidario , comprometido en la ayuda a colectivos vulnerables en sus necesidades más básicas así como en la entrega de alimentos y medicamentos. Tras las nuevas olas del virus y al detectar que la crisis se agudizaba, nació la campaña «La solidaridad no se cancela» ,que con el paso del tiempo se ha convertido en algo indispensable para muchas familias que necesitan ayuda en todo tipo de servicios sociales. El enlace entre Refugiados sin Fronteras y Acción Triángulo ha dado lugar a un proyecto que orienta además a migrantes en temas de asilo ,así como de talleres y búsqueda de empleo. La reciente segregación sanitaria de la Comunidad de Madrid ha provocado además una difícil situación para refugiados con VIH o Covid que sin la ayuda de estos voluntarios no les sería posible sobrellevar. Este documental nos acerca a una gran iniciativa de ayuda e inclusión social. En tiempos difíciles la sociedad sigue siendo ejemplo de solidaridad.