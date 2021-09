La Universidad de Cantabria invita a la reflexión colectiva sobre la pandemia de la obesidad

“Es un fenómeno que no ha ocurrido porque sí; es nuestro estilo de vida lo que ha hecho que los humanos cada vez seamos más obesos”, apunta Vázquez Salvi. “A pesar de que genéticamente somos iguales que hace 30.000 años, entonces estábamos adaptados al medio, necesitábamos mucha actividad física y comer poco”. Hoy en día, en cambio, “puedes no moverte y encontrar comida muy barata con un contenido calórico alto”. De hecho, recuerda el experto en Endocrinología y Nutrición, los alimentos más sanos, como frutas y hortalizas frescas, son más caros que muchos procesados.

You may also like