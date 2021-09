Santander acogerá la final del Circuito de Novilladas del Norte

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de la Plaza de Toros, Indalecio Sobrino, se ha congratulado del “éxito” de las jornadas taurinas de julio, y ha considerado “una extraordinaria noticia” la elección de Santander para la final del circuito de novilladas. “Nuestro objetivo es promocionar la fiesta, y no se puede fomentar si no se impulsan las novilladas”, ha añadido.

You may also like