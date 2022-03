Las ONG cántabras piden la coordinación «eficaz» de la ayuda humanitaria

La Coordinadora Cántabra de ONGD ha exigido al gobierno ruso el ‘cese inmediato’ de los ataques a Ucrania y retirar sus tropas de la zona, y a todas las partes el garantizar la desmilitarización del conflicto y proponer ‘soluciones a las causas’ que lo han generado.

También piden al Gobierno de Cantabria, que tiene las competencias en esta materia,

que ponga en marcha de forma inmediata un órgano «permanente» que permita coordinar de forma eficaz la ayuda humanitaria de Cantabria, de todas sus instituciones, y el apoyo a las personas

refugiadas que llegan a la región.

La coordinadora agradece ‘enormemente’ la solidaridad de la ciudadanía que, como siempre

ante una crisis humanitaria, ha reaccionado ofreciendo su ayuda y su compromiso.

‘Queremos, a través de este comunicado, compartir con la ciudadanía de Cantabria, en base a nuestra

experiencia, algunas recomendaciones para colaborar en una situación de emergencia

humanitaria:



1. La buena voluntad no es suficiente. Si quieres apoyar, cerciórate de que optas por la

opción más adecuada.

2. Ten en cuenta que, en una situación de crisis humanitaria, los problemas se

mantendrán por mucho tiempo. Tu ayuda no es urgente; será válida durante mucho

tiempo, por eso no te precipites en tu decisión

3. Contacta con las asociaciones ucranianas que existen en Cantabria e infórmate acerca

de las iniciativas que estén poniendo en marcha para instar a l cese inmediato de la

guerra, para que puedan contar con todo nuestro apoyo y solidaridad ante la situación

que sufre su país y sus familias.

4. Antes de nada, por favor, infórmate sobre las posibilidades de apoyo que se te ofrecen.

En caso de querer colaborar con una ONG de Desarrollo, intenta consultar el trabajo

que realiza, a qué población se dirige, qué canales de colaboración ofrece, etc.

5. ¿Por qué son más efectivas y eficaces las donaciones económicas?:

• Los bienes donados en especie en Cantabria pueden no ser adecuados a las

necesidades de la población y a la situación humanitaria y logística en el terreno,

que puede variar rápidamente en situaciones de crisis y debe ser evaluada

constantemente por los equipos de respuesta humanitaria en el terreno.• Los bienes donados individualmente pueden suponer costes y dificultades

administrativas logísticas adicionales –necesidad de embalaje, trámites

aduaneros suplementarios, fecha caducidad en alimentos y medicamentos, etc.–

para las ONG y administraciones públicas que los gestionan, resultando más

práctico y efectivo el uso de kits de respuesta humanitarios estandarizados, en

caso de que los productos necesitados no estén disponibles en Ucrania o en

países vecinos.

• No se recomienda hacer recogidas de medicamentos que no cumplan las

normas básicas de donaciones adecuadas, que deben respetar siempre las

necesidades del país receptor, estar aprobados en Ucrania para su uso clínico y

deben figurar en la lista nacional de medicamentos esenciales , tener una

caducidad superior a quince meses, estar etiquetados en un idioma

comprensible para los profesionales médicos del país, etc.

6. En una situación de conflicto, todas las personas y las comunidades poseen capacidad

de respuesta a pesar de su vulnerabilidad. De hecho, la población local es la que

siempre ofrece una respuesta inmediata que es la que garantiza que muchas vidas

sean salvadas. Debemos ayudarles de manera decidida y rápida.

7. Por ello, las ONG y la administración intentarán fortalecer esos medios y capacidades

empleando a personal local, comprando materiales sobre el terreno que activen la

economía y empleo locales y negociando con empresas nacionales.

8. El personal de una ONG que trabaja en un conflicto armado sigue un proceso de

selección riguroso, basado en la experiencia y formación. No sólo se requiere

conocimiento técnico sino, entre otros, también del ámbito de la cooperación y del

contexto específico en el que se produce la emergencia.

9. En momentos de conflictos y crisis humanitarias la adopción de niños y niñas no es una

opción. Es muy difícil determinar en qué situación familiar se encuentran y, por tanto,

los esfuerzos se centran en atenderles en el propio terreno y en reagruparles con su

familia.

10. Y, por favor, asegúrate de que las fuentes de información que utilizas son serias y

honestas. No compartas bulos o informaciones que alimenten los discursos de odio o

noticias falsas

Antes de que se desatara el conflicto actual en Ucrania, la situación ya era muy preocupante;

casi tres millones de personas necesitaban apoyo humanitario. Algunas de nuestras ONG ya

trabajaban en el país y ahora están redoblando sus esfuerzos para atender a las necesidades

más urgentes de la población.



ONG miembros de la Coordinadora de ONGD de España que están en Ucrania:

• Ayuda en Acción • Farmamundi

• Cáritas • Médicos del Mundo

• Coopera ONG • Save the Children

• Cruz Roja • UNICEF

• Educo