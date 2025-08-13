Llega a los cines el documental «Reinosa 1987: El precio de la reconversión industrial»

El documental del cántabro Richard Zubelzu, tras su exitoso paso por el Festival de Málaga, llegará a salas de cine el próximo mes de septiembre para ofrecer un relato imprescindible sobre uno de los episodios más duros de la historia reciente de Cantabria y España.

El documental lleva a cabo, a través de testimonios directos de personas que vivieron aquellos duros días, una reflexión sobre cómo los disturbios dejaron una huella duradera en la comunidad y cómo, 38 años después, la comarca se encuentra en una situación laboral ‘similar o incluso peor que la vivida en 1987’, apunta la productora.

La obra invita a reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones políticas, la defensa de los derechos laborales y el papel del Estado en la protección del bienestar social.

Fechas de estreno confirmadas:

1 de septiembre – Cines Zoco Majadahonda (estreno oficial)

4 de septiembre – Cines Verdi Madrid

11 de septiembre – Cines Embajadores Santander

2, 3 y 4 de octubre – Teatro Principal de Reinosa

Dirigido por Richard Zubelzu y producido por Magda Calabrese este documental profundiza en los disturbios que sacudieron a la pequeña ciudad de Reinosa en 1987.

A través de testimonios, imágenes, documentos, audios de archivo y reconstrucciones históricas, revela la cruda realidad que se esconde tras aquellos sucesos.

Intervienen:

Alfonso del Amo, Rafael de Andrés, Marosa Montañés, Javier Bocos, Jose Antonio Alonso Camino, Ángel Colina, Marcos Gutiérrez, Mari Gutiérrez, Julia Ahumada, Misael Arturo López Zapico

El documental ha contado con el apoyo de Gema Calvo Producciones y 3Cat.

FICHA TÉCNICA

Duración: 85´

​Año: 2025

Dirección: Richard Zubelzu

Guión: Magda Calabrese

Producción: Magda Calabrese

Ayudante de producción: Victor Javier Cavia

Operador de cámara: Eugenio Martínez

Dron: Nani Gutiérrez

​Montaje: Richard Zubelzu

Imágenes de archivo: Ángel Colina, 3Cat