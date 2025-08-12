  • 13 de agosto de 2025
La Guardia Civil recupera un guacamayo robado en Cantabria, especie en peligro de extinción y con grado de protección máximo

.

Fue hallado en una finca en Torrelavega, en una jaula con serias deficiencias de salubridad.

El ave ha sido devuelta a su legítimo propietario.

12 agosto de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha recuperado este mes de agosto un Guacamayo Militar (Ara Militaris), un tipo de ave psitácida muy poco común, que se encuentra incluida en el Convenio CITES, como especie gravemente amenazada de extinción, y su comercio internacional, esta permitido únicamente en casos excepcionales.

Además, en el Reglamento de la Comunidad Europea relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestre mediante el control de su comercio, considera a dicha ave en peligro de extinción con grado de protección máximo.

Este Guacamayo Militar había sido robado el pasado 27 de julio, en una propiedad situada en el término municipal de Reocín, tras saltar el vallado perimetral y forzar la jaula donde se encontraba el ave.

El SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil de Cantabria comenzó una investigación, que les puso tras la pista de un varón que ya tenía antecedentes como presunto autor de robo de aves exóticas.

Las pesquisas dirigieron a los agentes a una finca situada en Torrelavega, frecuentada con asiduidad por el sospechoso, si bien es propiedad de una familiar del reseñado.

Con la información obtenida, a principios del presente mes de agosto se procedió a realizar un registro de la finca, encontrando en la misma a un Guacamayo Militar, dentro de una jaula con deficiencias de salubridad, heces de perros, así como agua sucia.

Tras diferentes indagaciones, se pudo verificar que el Guacamayo localizado era el robado días antes en el término municipal de Reocín, procediendo a su devolución al legítimo propietario.

Por estos hechos el SEPRONA de la Guardia Civil ha instruido diligencias figurando como investigados un varón de 41 años y una mujer de 18 años, presuntos autores del robo, esclareciéndose los hechos.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

.