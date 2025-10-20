Los bloqueos masivos impulsados por LALIGA llegan hasta el organismo RIPE

El CEO de RootedCon Román Ramírez expondrá el miércoles en RIPE91 (Bucharest, del 20 al 24 de octubre) el problema de los bloqueos masivos de webs legítimas impulsados por LALIGA

Los bloqueos del fútbol llegan al congreso de RIPE

RIPE es una organización sin ánimo de lucro que proporciona la coordinación administrativa de la infraestructura de Internet. Se podría decir que es el «corazón» de Internet y muchos de sus miembros directivos son los «padres» de la Red.

En la reunión RIPE91, que tiene lugar en Bucharest del 20 al 24 de octubre, habrá una intervención directa para exponer los bloqueos masivos de LALIGA. El representante nombrado ha sido Román Ramírez, CEO de RootedCon e impulsor de uno de los grupos de denunciantes de los bloqueos de webs legítimas.

La intervención de Ramírez tendrá lugar mediante videoconferencia el miércoles 22 de octubre bajo el título «LaLigagate: intereses privados frente a derechos fundamentales». Ramírez explica que hoy en día, en España y en algunas regiones de Europa, ‘nos enfrentamos a un importante conflicto entre los Derechos Digitales Fundamentales y la Propiedad Intelectual’.



La protección de las retransmisiones de partidos de fútbol (gestionadas por La Liga de Fútbol Profesional), que ‘sin duda aportan un gran valor a la sociedad y que respetamos, ha provocado una interferencia generalizada derivada del bloqueo de las direcciones IP de Cloudflare’.



Estos bloqueos ‘han sido autorizados por una orden judicial que supuestamente garantiza la ausencia de perjuicios a terceros inocentes; los operadores de telecomunicaciones están obligados a cumplir esta orden’.



En esta charla, ‘explicaremos cómo esto no es así en la realidad: empresas, medios de comunicación y ciudadanos inocentes se ven afectados. De este modo, expondremos un problema que amenaza los derechos fundamentales de los ciudadanos y que podría agravarse aún más, socavando una Internet libre y las garantías democráticas que ofrece»’, detalla el ponente.

https://ripe91.ripe.net/programme/meeting-plan/sessions/31/AQBZWD