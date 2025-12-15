Videomapping, Navipark y actividades familiares marcan la agenda navideña de Comillas esta semana

El videomapping tendrá lugar en la Plaza de la Constitución los días 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de diciembre que transformará la fachada de la iglesia Sán Cristóbal en un escenario de luz y sonido

Comillas 15 / diciembre / 2025.- El Ayuntamiento de Comillas, a través de la Concejalía de Turismo, ha presentado los horarios del videomapping navideño que comenzará este viernes 19 de diciembre, asimismo esta semana el municipio acogerá diferentes actividades como el parque temático Navipark que contará con la visita de Papá Noel y exhibición deportiva, entre otros.

En concreto el estreno del videomapping navideño, una de las principales novedades de este año llegará el fin de semana del 19 al 21 de diciembre, con tres pases diarios (a las 18:30, 20:00 y 20:45 horas) en la Plaza de la Constitución, ofreciendo una experiencia inmersiva accesible en distintos momentos de la tarde.

Este espectáculo audiovisual, financiado a través del Plan de Sostenibilidad Turística de Comillas, transformará la fachada de la iglesia Sán Cristóbal en un escenario de luz y sonido. El montaje propone un recorrido visual por la historia y el patrimonio de la villa, integrados en una estética navideña que refuerza el valor arquitectónico del entorno y consolida el centro urbano como punto de encuentro durante las fiestas.

La programación continuará los días 26, 27 y 28, en los que la frecuencia aumentará a cuatro pases por jornada, a las 18:15, 18:30, 20:00 y 20:45 horas, para facilitar la asistencia durante el periodo vacacional. El ciclo se cerrará los días 29 y 30 de diciembre, retomando el formato de tres pases al día: 18:30, 20:00 y 20:45 horas.

Mientras que el sábado 20 de diciembre con la celebración de Navipark, el parque temático de la Navidad dedicado a Papá Noel. A partir de las 17.00 horas, el polideportivo municipal acogerá una tarde de espectáculos, hinchables y animación dirigida al público infantil y familiar, una de las citas más esperadas del calendario navideño.

Durante esta semana también tendrá lugar la exhibición de la Escuela Municipal de Patinaje, una propuesta deportiva y festiva que permitirá mostrar el trabajo desarrollado a lo largo del año y que

tendrá lugar el 18 de diciembre.

El calendario se completa con la celebración del Día de la Comunidad el 21 de diciembre a cargo de El Capricho de Gaudí que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y que acogerá varias actividades

culturales. A ello se suma un taller de cocina, que forma parte de las actividades pensadas para fomentar la participación activa durante estas fechas.

Desde el Ayuntamiento de Comillas han recordado que entre las actividades destacadas para las próximas fechas también están la llegada del Cartero Real el Príncipe Aliatar que recogerá las cartas

para SS MM los Reyes Magos el día 27 de diciembre; así como la tradicional San Silvestre en Trasvía organizada por la Asociación Cultural El Marte y que está patrocinada por la Concejalía de Deporte que tendrá lugar el 31 de diciembre.