Los ecologistas alertan del deterioro del Monte de Secuoyas en Cabezón de la Sal

El exceso de turismo y la costumbre de «abrazar» a los árboles están generando numerosos problemas en el único Monumento Natural de Cantabria

La formación Ecologistas en Acción ha alertado sobre el deterioro del Monte de Secuoyas en Cabezón de la Sal, y llaman a la «urgente» toma de medidas de cara a la próxima época vacacional.

EA pide ‘programar procedimientos más efectivos para proteger el bosque de secuoyas y su entorno’, gestionando de forma ‘racional’ la masiva afluencia de visitantes, con la necesaria coordinación

entre el ayuntamiento y la Dirección General de Montes.



EA recuerda que las secuoyas de Cabezón se declararon Monumento Natural por Decreto 41/2003, de 30 de abril, en virtud de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y Flora y Fauna Silvestres, que prevé en su artículo 10 la posibilidad de declarar protegidos determinados espacios del territorio nacional que contengan elementos y sistemas naturales sobresalientes, facilitando la conservación de este excepcional ecosistema, siendo el único Monumento Natural de Cantabria.



«Debido a la gran difusión en los medios a nivel nacional de los excepcionales valores de este bosque de secuoyas, sobre todo después de los confinamientos de la pasada pandemia, nos encontramos con una masiva afluencia de visitantes, con un cálculo de unos 200.000 visitantes al año y en aumento», alerta EA.

Efectos negativos en los árboles

Esta situación ha tenido efectos negativos en este espacio, como son el desgaste de las cortezas de los árboles, al ser tocados y abrazados los troncos de forma continuada, incluso con el arrancado de

algunos fragmentos.



Por causa de las pisadas, la eliminación de la cubierta vegetal y la primera capa del suelo, dejando descubiertas las raíces más superficiales de los árboles.



Además EA denuncia que en alguna plataforma turística de divulgación digital, se propone como experiencia abrazar los troncos; es una ‘nefasta estrategia de consecuencias catastróficas, según podemos observar’.



EA tacha como inexplicable que no se haya hecho nada en los casi 2 años transcurridos desde su primera denuncia en 2023 para revertir la situación de deterioro y proteger los ejemplares arbóreos

de la presión de los visitantes.



Piden que se coloquen en las dos entradas del área a visitar y en lugares adecuados de cartelería específica informando de lo que no se debe hacer por parte de los visitantes, la protección física de los ejemplares más expuestos y deteriorados, mediante una pequeña valla perimetral de madera con aspecto integrado en el entorno, con el aviso de no traspasar y la recuperación de la capa de suelo desaparecida para proteger las raíces de los árboles, con el objetivo de regenerar la cubierta vegetal en

los espacios más deteriorados.