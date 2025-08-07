  • 8 de agosto de 2025
  1. Home
  2. Cantabria
  3. Los periodistas de…

Los periodistas de Cantabria colaborarán en la elaboración del dictamen sobre la Estrategia de preparación de la UE frente a crisis

Los periodistas de Cantabria colaborarán en la elaboración del dictamen sobre la Estrategia de preparación de la UE frente a crisis
.

Urrutia se reúne con responsables de la Asociación de Periodistas de Cantabria, que presentará sus alegaciones al documento

Santander- 07.08.2025

La Asociación de Periodistas de Cantabria (APC) participará en la elaboración del dictamen del Comité Europeo de las Regiones (CdR) sobre la Estrategia de preparación de la UE frente a amenazas y crisis emergentes.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, se ha reunido con la presidenta de la APC, Dolores Gallardo, con el fin de presentar esta estrategia y, al mismo tiempo, instar a la participación de los profesionales de la información.

Los periodistas, ha dicho la consejera, son “especiales aliados” cuando ocurre una de emergencia o catástrofe, dado que entre sus funciones radica “la transmisión de las alertas tempranas y toda la información relevante dirigida a la población”. También, ha destacado la función de promoción en la coordinación de esfuerzos y su papel de sensibilización a la población de los riesgos, todo ello con un mensaje “veraz, preciso y claro”, lo que resulta, a juicio de Urrutia, algo “esencial” en este tipo de situaciones.

Además de la APC, el Gobierno cántabro ha invitado a participar en este proyecto a las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional, CERMI y al Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, que aportarán su visión especializada a la hora de preparar, responder y gestionar las catástrofes y crisis a nivel europeo.

Papel ‘crucial’ de los periodistas

Tras la reunión, la presidenta de la APC, Dolores Gallardo, ha destacado, al igual que la consejera, el papel crucial de los medios de comunicación en situaciones de emergencia o crisis, al actuar como canales “directos” para la difusión a la población de información vital para su seguridad, la prevención de riesgos y para una mejor coordinación de esfuerzos de respuesta. Por ello, ha asegurado que la Asociación estudiará el documento europeo y presentará sus propuestas.

En este sentido, Gallardo, que ha acudido a este encuentro con la secretaria de la APC, Almudena Ruiz, ha considerado importantes las aportaciones de la Asociación profesional en el ámbito de la lucha contra la desinformación y las noticias falsas. “La labor de los medios de comunicación y los periodistas es clave para detectar, analizar y exponer posibles amenazas de desinformación en momentos especialmente sensibles como son las crisis y catástrofes”, ha señalado Gallardo.

Por eso, ha añadido que este tipo de situaciones ponen de manifiesto “la importancia creciente de un panorama mediático sólido y de la defensa de las normas periodísticas”, ha valorado Gallardo.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Mil personas participaron en las visitas guiadas a la torre del Faro de Cabo Mayor Detenido un reclamado por la justicia que en los últimos días cometió nueve delitos Detenido por dos delitos de hurto en domicilios donde había trabajado como albañil

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.