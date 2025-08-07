  • 8 de agosto de 2025
Detenido por repostar sin pagar y con matrículas robadas

En un polígono del término municipal de Camargo se habían sustraído las placas de matrículas de cuatro camiones, que posteriormente fueron colocadas en el turismo con el que se realizaba los repostajes.

07 agosto de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de un varón de 56 años y vecino de Santander, al que se le considera presunto autor de hurtos, falsedad documental y estafas, por la sustracción de placas de matrículas de camiones que posteriormente se colocaban en un vehículo, circulando con el mismo hasta una gasolinera donde se realizaron los repostajes, marchándose el conductor sin pagar.

La investigación comenzó al tener conocimiento que en una misma estación de servicio del término municipal de Miengo, hasta en cuatro ocasiones, el conductor de un mismo vehículo, pero siempre con matrícula distinta, había llenado el depósito del turismo marchándose sin pagar, ascendiendo los repostajes a unos 250 euros.

Durante las pesquisas, la Guardia Civil pudo averiguar que las matrículas utilizadas por el vehículo procedían de cuatro camiones, habiendo sido sustraídas de los remolques cuando se encontraban estacionados en un polígono industrial del término municipal de Camargo.

Con la información obtenida se pudo determinar la identidad del varón que conducía el vehículo utilizado para los repostajes que no fueron abonados, siendo un vecino de Santander, que finalmente fue localizado y detenido a finales del pasado mes de julio.

