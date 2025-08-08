  • 8 de agosto de 2025
Detenido en Castro Urdiales con cocaína, hachís y miles de euros en tickets de un salón de juegos

La Guardia Civil, en el momento de la intervención, le requisó más de 9.300 euros en tickets para cobrar en un salón de juegos, y los agentes no descartan que puedan ser fruto de transacciones de estupefacientes

08 agosto de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de un varón, de 35 años de edad y vecino de Castro Urdiales, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en la citada localidad.

Dentro de los servicios que la Guardia Civil de Castro Urdiales realiza en el marco del Plan Especial de actuación para el desarrollo de un ocio responsable en la localidad, a finales de julio, fueron alertados por un incidente en un establecimiento hostelero situado en la calle Artigales.

Una vez en el lugar, y en los exteriores del local, los agentes procedieron a identificar a un varón que podía estar relacionado con una agresión, localizándole durante su registro, una bolsa que ocultaba en el interior del pantalón que vestía, conteniendo la misma una “roca” de cocaína de más de 22 gramos de peso. Entre sus pertenencias también le encontraron una “piedra” de hachís.

Además de intervenir la droga señalada, durante el registro de sus efectos personales, también le incautaron más de 880 euros en billetes de diferentes valores, y más de 9.300 euros en tickets para cobrar en un salón de juego, no descartándose que los pudiera tener como pago de presuntas transacciones de droga.

Por estos hechos, se procedió a la detención del mencionado varón, que había sido detenido o investigado en 38 ocasiones anteriores, como presunto autor de diferentes hechos delictivos.

