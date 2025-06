Los sindicatos de DIAVIDA denuncian unos servicios mínimos ‘de casi el 100% que vulneran el derecho a la huelga’

El comité de empresa de la concesionaria del transporte sanitario ha programado 6 días de paros alternos hasta el 4 de julio

El comité de empresa de DIAVIDA (UGT, CCOO, USO y CGT), concesionaria del transporte sanitario programado del Servicio Cántabro de Salud (SCS), ha denunciado hoy unos servicios mínimos ‘de casi el 100%’ decretados por la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria “que vulneran el derecho a huelga” en los paros de dos horas en cada turno de trabajo que se iniciaban hoy.

Según precisó el portavoz del comité de empresa y delegado de UGT, Ricardo Alonso, “una vez más se imponen unos servicios mínimos por encima del 95% que en realidad son más porque se están pasando servicios de rehabilitación de trauma que estaban fuera de los mínimos y consultas más allá de las de oncología que era lo pactado”.

Alonso reiteró la intención del órgano sindical de denunciar judicialmente “unos servicios mínimos que simplemente impiden nuestro derecho fundamental a la huelga y que son decretados por una administración pública que debería dar ejemplo y no todo lo contrario”.

El sindicalista recordó que los paros de dos horas en cada turno de trabajo (8 a 10 horas en el de mañana, 16 a 18 horas en el de tarde y de 1 a 3 de la madrugada en el de noche) que se iniciaban hoy “responden, simplemente, a que la empresa sigue sin cumplir con el pliego de condiciones del servicio, ni con el convenio colectivo ni con una prevención de riesgos laborales que hemos solicitados reiteradas veces por escrito pero que todavía no se ha aplicado”.

“Llevamos nueve meses denunciando los problemas que la empresa sigue sin solucionar porque, por ejemplo, se sigue cobrando el salario tarde fuera de los plazos de convenio, la nave de Reinosa se mantiene sin luz ni agua, estamos sin calendario de trabajo y ni siquiera podemos pensar en la conciliación de la vida laboral y familiar porque los horarios laborales se facilitan apenas tres días de cambiar el mes”, agregó el portavoz del comité de empresa de DIAVIDA.

“En este trabajo no puedes ni organizar un fin de semana con la familia porque no sabes si vas a trabajar o no hasta poco antes”, precisó Alonso, que criticó que “desde hace nueve meses los pacientes siguen esperando y denunciándolo y las incidencias siguen aumentando porque no hay personal suficiente”.

Solución ya

El portavoz del comité de empresa de DIAVIDA aseguró que “ya no podemos aguantar más, necesitamos una solución y que alguien del Gobierno de Cantabria nos diga cuándo va a acabar todo esto”.

“En el Parlamento de Cantabria, el consejero de Salud ha dicho que se va a solucionar pero a día de hoy no tenemos ni fecha ni sabemos qué ha sido del informe remitido a Madrid”, matizó Alonso en referencia al proceso legal para reemplazar a la actual empresa concesionaria del transporte sanitario programado de Cantabria.

Los paros de dos horas en cada turno de trabajo del servicio proseguirán este miércoles día 25 y el viernes 27, además del lunes 30 de junio y el 2 y el 4 de julio.