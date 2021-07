Los sindicatos denuncian que la reducción del personal de las guardias del 112 en Cantabria ‘agrava el riesgo de bomberos y ciudadanos’

Los sindicatos UGT y CCOO en el comité de empresa del SEMCA-112 añaden que “no se entiende que la consejera de Presidencia celebre de manera pública la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) con la creación de 120 bomberos y el refuerzo de todos los parques con 5 bomberos por guardia, cuando la realidad es todo lo contrario y el director decide no sólo no ampliar las guardias sino reducirlas”.

