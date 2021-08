Los sindicatos destacan que el descenso del paro en Cantabria depende de los servicios y el empleo temporal

El 47,35% de las personas en situación de desempleo cobraron algún tipo de prestación en el mes de junio de 2020 y solo el 25,56% de las personas desempleadas cobraron una prestación contributiva. “Además de la preocupación que nos aportan las cifras de desempleo, una preocupación adicional es la tasa de cobertura de las personas desempleadas, que muestra la realidad del desempleo; esas personas, además de no tener trabajo, tampoco tienen el paraguas de una prestación y, por lo tanto, no tienen ingresos”, ha concluido la secretaria de Empleo de CCOO.

Aunque los datos sean mejores que en 2020, sigue habiendo niveles de desempleo superiores a los años anteriores. Cantabria necesita iniciar la recuperación y superar los malos datos que ha traído el COVID-19. “Cantabria no puede continuar por esta senda, no podemos seguir así y depender de que el descenso del desempleo principalmente se produzca siempre en verano y vinculado al empleo temporal”, ha valorado Lombilla.