Miguel Ángel Revilla: «he mandado a Tezanos a freír porras»

Miguel Ángel Revilla cargó con dureza contra José Félix Tezanos por la encuesta del CIS – Foto: CANTABRIA TELEVISIÓN

El programa ‘Cantabria Hoy’ de CANTABRIA TV entrevistó anoche al líder del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y candidato a la presidencia de Cantabria Miguel Ángel Revilla quien, como es habitual, dejó más de un titular destacable.

Bajo la batuta de Gustavo Monterrubio, Revilla fue entrevistado por los periodistas Laura Ruiz, Jesús Serrera y David Laguillo.

La entrevista se extendió por casi una hora, y en el transcurso del programa el líder regionalista dio un buen repaso a diversos temas de la política regional y la actual campaña electoral, incluidas las encuestas que vaticinan resultados negativos para el PRC.

Revilla afirmó que quiere ganar y volver a ser Presidente de Cantabria, pero no descartó ser vicepresidente porque «eso ya pasó, ya sé que eso no es común en política pero no tengo ningún problema en ser vicepresidente porque ya lo fui, e incluso seré diputado raso en el Parlamento. Estoy aquí por vocación, no se va a dar porque voy a volver a ser Presidente, pero si no se da, seré diputado», afirmó.

Además, Revilla denunció cómo ha cambiado la política «para mal, antes había mucha gente vocacional con nivel personal y estatus de señorío que no era posible contemplar la agresividad e insultos que ahora se ve en los parlamentos».

«He discrepado con varios que eran auténticos señores, políticos muy educados, pero ahora hay una crispación, ha llegado gente nueva que viene a defender un estatus económico personal sin ningún bagaje», describe Miguel Ángel Revilla.

Balance de legislatura

Preguntado por su balance de la legislatura marcada por la pandemia de COVID-19, Revilla resume los dos primeros años como «terribles», y recuerda que se levantaba cada mañana con las cifras de muertos y las previsiones.

«Fueron dos años de eso y de asumir las decisiones de Sanidad, porque quien manda en una pandemia es Sanidad». «Cuando uno está desesperado uno se dirige al de arriba», afirmó en relación a las amargas situaciones que Revilla vivió durante la pandemia por las protestas de hosteleros afectados por las medidas restrictivas.

«Ahora la situación ha mejorado mucho, con La Pasiega, el MUPAC, el turismo, el aeropuerto, las cifras de paro que mejoran en Cantabria», detalla. «Se podría ir mejor, pero esta región tira para adelante», destaca Revilla.

Perspectivas electorales

Revilla aseguró que el PRC va a tener «unos grandísimos resultados electorales» y afirmó que esperaban «como mínimo repetir los resultados de 2019» en los que los regionalistas lograron su primera victoria electoral en Cantabria cuando fue el candidato más votado.

La última encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) daba una fuerte caída para el PRC, algo en lo que Revilla no está de acuerdo porque espera repetir los positivos resultados que el regionalismo obtuvo en 2019.

Al respecto de cómo la corrupción podría afectar a los resultados electorales, Revilla recalcó que «todo el mundo sabe que yo no he robado en mi vida» y también reflejó que los propios compañeros del funcionario investigado «están escandalizados y se preguntan cómo podía ser que quien teníamos al lado tenía montada una operación de fraude».

«El CIS es una herramienta al servicio de Pedro Sánchez»

Miguel Ángel Revilla cargó con dureza contra el CIS dirigido por José Félix Tezanos, que augura unos resultados en declive para el PRC en Cantabria y una subida del PSOE.

«Anuncio con tiempo que cuidado con los sondeos que os van a dar un bajonazo. Indignación con el Tezanos este, tengo una guerra con él y en la noche electoral ya adelanto que va a ser mi intervención fundamental», adelantó Revilla.

«Tezanos es un hombre que no es tonto, es un organismo carísimo y él cobra más de 100.000 euros y con tal de contentar al jefe le pone delante la encuesta que quiere ver. He tenido con él varias broncas y cuando José María Mazón sacó dos el CIS solo nos daba un 4,7 cuando sacó un 21,8», explica el candidato regionalista.

«A veces hay intencionalidad porque si sale que un partido no saca nada, la gente no les vota. En el caso del CIS clarísimamente, es una herramienta al servicio de Pedro Sánchez. Le tiene que estar agradecido porque nunca ha dado un palo al agua y tiene colocada a la parentela. Le he mandado a freír porras», sentencia Revilla.

Al respecto de los diferentes acuerdos y pactos que Pedro Sánchez tiene con independentistas catalanes y con BILDU, Revilla recuerda que en el PRC «tenemos varias cosas que son inasumibles, es un partido cántabro pero profundamente español y en el tema de la independencia, veleidades ninguna».

Sobre la legislatura ya finalizada en coalición con el PSOE cántabro, Miguel Ángel Revilla destaca la «lealtad con el socio de gobierno, no tengo ninguna queja del comportamiento del PSOE en la acción de gobierno, he estado en coalición tanto con el PP como con el PSOE y una de las características del PRC en el gobierno es el rigor de la estabilidad, se acaban las legislaturas sin broncas y siempre hay presupuestos el día 1 de enero».