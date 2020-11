Música de cámara este sábado en La Casa de las Doñas, en Liébana

Connect on Linked in

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

-El grupo vocal de cámara procedente de Valencia Plaerdemavida Ensemble, integrado por soprano, piano y chelo, actuará en el conjunto etnográfico ‘La Casa de las Doñas’ de Enterrías

Santander, 25 de noviembre.- ‘La Casa de las Doñas’ es la primera colección museográfica privada de Cantabria, un pequeño referente cultural en mitad de las montañas de Liébana. Está en Enterrías, un pueblo donde actualmente viven ocho personas y que pertenece al municipio de Vega de Liébana.

Desde este conjunto etnográfico, a pesar de estar alejados de los grandes núcleos de población, el espacio presume de recibir cada año cerca de 4.000 visitas.

Periódicamente organizan distintas actividades culturales que incluyen presentaciones de libros, charlas, cursos, talleres y también conciertos. “Este año, con la crisis sanitaria que estamos viviendo, ha sido un poco raro, pero la gente en verano ha respondido bien y las visitas han sido constantes. No se han organizado tantas actividades, pero ahora ha surgido la posibilidad de organizar este concierto y no hemos querido dejarlo pasar. Lo haremos guardando todas las medidas de control exigidas, pero creemos que la población del valle también tiene derecho a disfrutar de una buena oferta cultural y aquí estamos nosotros que nos hemos convertido ya en un referente para la población e Liébana”, afirma su directora Eva Bolado.

El concierto será el sábado a partir de las cinco de la tarde en el espacio de la casa conocido como ‘La Galbareta’, lo que tradicionalmente fue el secadero de cosechas y que ahora es sala multiusos. El espacio, construido en madera y piedra, se acondicionó hace ya años acristalando la parte abierta, con lo que se conserva la esencia del espacio y se mantienen las vistas a la Coordillera Cantábrica, con Peña Prieta y la Pica Dobres como decorado natural.

La iniciativa de este concierto la tomó Paloma Chiner, soprano de la agrupación valenciana, que el pasado verano estuvo de vacaciones en Cantabria y visitó con su familia la hacienda de ‘La Casa de las Doñas’. “La visita me pareció fascinante. Cuando vi la Galbareta con el piano y esas vistas maravillosas, quedé enamorada y entonces Paco, nuestro guía, me contó que solían hacer actividades culturales y que también organizaban conciertos. Desde entonces me quedó grabado este lugar tan mágico y ahora que ha surgido la oportunidad, no he querido dejarla pasar y por eso hemos incluido Enterrías dentro de una pequeña gira que estamos haciendo y que nos llevará también a un pueblecito de Aragón y a otro de Valencia, gracias a una subvención de la Generalitat Valenciana.

Plaerdemavida Ensemble es un trío de música vocal de cámara formado por: Paloma Chiner (soprano), Jorge Fanjul (violoncello) y Pablo García-Berlanga (piano). Ganadores y finalistas en diversos concursos, destacando el primer premio en el “Concurso Internacional de Música de Cofrentes” y en el Concurso Internacional “Ibla Grand Prize”, con una mención de honor “Heitor Villa-Lobos” y una mención especial del Rotary Club de Ragusa (Sicilia).

Iniciaron su actividad en el año 2015 con el proyecto Azulão, materializado en disco en 2016. Desde entonces, se han presentado por escenarios de todo el mundo, destacando actuaciones en Carnegie Hall de Nueva York, Kioi Hall de Tokio y giras por Georgia, Italia y España.

También han actuado en festivales de música de cámara como el Festival de Música de Menorca y en el Festival ENSEMS, en el Palau de la Música de Valencia con el espectáculo EGO, con estrenos absolutos de compositores como Voro García o Isabel Latorre.

En el año 2019 grabaron dos álbumes: “Deseo, Amor y Muerte” en el cual se rinde homenaje a los compositores R.Wagner y F.Listz y “Sons de Llevant“, álbum que rescata patrimonio musical valenciano.

Su repertorio se centra en la música vocal de cámara compuesta desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días. Juntos han creado un espacio de libertad tímbrica donde la calidez del violoncello y la voz se entrelazan con la amplia sonoridad del piano con el objetivo de jugar con las sonoridades.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD