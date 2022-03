Nace una aplicación cántabra para geolocalizar artistas y conectar el talento creativo

Edy Asenjo, impulsor de la app The Artist is Here

The Artist is Here es un proyecto del actor, director y productor Edy Asenjo seleccionado por el Ministerio de Cultura entre más de mil presentados a la convocatoria de Modernización de las Industrias Culturales

The Artist is Here es la primera aplicación para móvil diseñada específicamente para artistas y creadores que permite geolocalizar a quienes se registren de forma que genera un mapa visual del talento creativo, fomenta la interactuación entre distintos creadores y permite la deslocalización de los profesionales sin que ésta suponga renunciar oportunidades laborales en el ámbito de las industrias culturales.

The Artist is Here es un proyecto del actor, productor y director cántabro Edy Asenjo seleccionado por el Ministerio de Cultura entre más de mil propuestas orientadas a la modernización de las industrias culturales y estará disponible mañana jueves 31 tras su presentación al público a las 19 horas en la sede la Fundación Santander Creativa.

Concebido como un “Linkedin de los artistas”, el objetivo de la app es que cualquier profesional de las artes escénicas, plásticas, la música, el cine pueda registrarse y publicar gratuitamente la información relativa a su trabajo, agenda, intereses, cachés etc, que estará disponible para el resto de artistas.

Igualmente será posible que aquellos artistas registrados que lo deseen activen su geolocalización lo que permitirá, mediante un sistema de alertas, saber si se está compartiendo espacio en un evento, en un restaurante o en un supermercado con otro artista registrado. Se busca así fomentar la interacción tanto dentro como fuera de la propia plataforma, facilitando no sólo la opción de enviar mensajes a otros sino de tener ocasión de establecer una relación presencialmente.

SEMÁFORO DE DISPONIBILIDAD

Para ello, la app ofrece entre otras utilidades, un “semáforo de disponibilidad” para informar a potenciales interesados. De esta forma, quien a través de la aplicación localice en su zona a un artista a quien estaría interesado en contratar o con quien valora colaborar sabrá si está “A tope de curro” mediante un icono del semáforo en rojo visible en su perfil, “Liao, pero dame un toque” con el semáforo en ámbar o bien “Buscando lío”, con el icono en color verde.

The Artist is Here identifica y sugiere al usuario en primer lugar los artistas más próximos a su ubicación. Además, detalla la distancia a la que se encuentran y genera de forma automática un mapa visual del talento próximo en el territorio que incluye la fotografía de los creadores localizados en el entorno.

De esta forma la app se convierte en una herramienta válida para administraciones o instituciones culturales interesadas en potenciar la identidad creativa de los territorios, trazar la evolución de artistas a los que han apoyado o valoran seleccionar en distintas convocatorias etc.

La idea de The Artist is Here nació después de que el confinamiento generase un interés, nuevo entre la sociedad en general y también entre el colectivo artístico, por abandonar las ciudades, eje habitual de la creación de proyectos culturales, para trasladarse a zonas rurales o menos densamente pobladas.

Para Edy Asenjo, una de las dificultades a las que se enfrenta un artista a la hora de tomar esta decisión es la posibilidad de quedarse “desconectado” de otros artistas y proyectos. Esta situación impacta especialmente en quienes necesitan equipos para el desarrollo de sus proyectos como es el caso de los montajes teatrales. “Saber quien está los suficientemente cerca como para mantener una agenda de ensayos, o quien puede cubrir una vacante en un montaje, puede llegar a ser una pesadilla si no estás en Madrid o Barcelona”, asegura Asenjo.

DIGITALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA CULTURAL

No es la primera incursión de Asenjo en el ámbito tecnológico. En 2021 contó también con el apoyo del Ministerio de Cultura que seleccionó Plató Principal, entre más de mil proyectos presentados por ser la primera experiencia de digitalización del teatro inmersivo. Plató principal permite al espectador seguir un montaje teatral en directo a través de un dispositivo electrónico con la misma sensación que si estuviera en la escena gracias a unas microcámaras insertas en el vestuario de los actores.

Plató Principal permite además al espectador elegir desde la perspectiva de cuál de los personajes quiere vivir la escena e incluso saltar de uno a otro durante la representación.

Asenjo es también el creador de Ciudad en la Sangre y Calles Malditas, dos propuestas que hibridan el videojuego con el teatro en vivo mediante una app que permite al espectador registrado localizar la representación de crímenes que se está desarrollando en distintos puntos de la ciudad, resolver pistas en la app y competir con otros jugadores.

Los impulsores afirman que T.A.IS.H. es un proyecto que ‘nace para quedarse’. Una ‘plataforma de largo recorrido y de crecimiento paulatino y sostenido’ que aspira a ‘ser referencia y lugar de encuentro’ de los agentes culturales de todas las disciplinas artísticas. Como cualquier base de datos y sistema de geolocalización “solo funcionará si resulta lúdica y útil”, asegura Asenjo.

El objetivo es que se convierta en un recurso eficaz de trabajo entre artistas y en un lugar de conexión de todo aquel que “esté en el mercado”. Para Edy Asenjo “uno de los mayores escollos de la actividad creativa es su soledad intrínseca y el aislamiento creativo, y por eso estamos convencidos que gracias a esta aplicación se puede construir una comunidad creativa y generadora de riqueza a través del arte que haga que el artista desee participar’.

El desarrollo tecnológico de la app ha sido realizado por la empresa SEMARAC especializada entre otras áreas en la creación de experiencias interactivas e inmersivas a través de videojuegos.