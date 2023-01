¿Nos han cambiado el signo del zodíaco? No, aunque da igual

La astrología, base de los horóscopos, relaciona la fecha de nacimiento con características personales o situaciones futuras, pero no tiene fundamento científico

Signos del zodíaco en una imagen de OpenVerse

Ofiuco: así se llama el «nuevo» elemento de la discordia en los signos del zodíaco.

Las Redes Sociales ardían hace pocos días con el bulo de los supuestos cambios que supondría la entrada de Ofiuco en el horóscopo.

Si se incorporase, la mayoría de las personas cambiarían de signo, pero en realidad eso da igual porque la astrología es una pseudociencia sin pies ni cabeza, como muchas otras.

En las últimas páginas de algunos periódicos, por fortuna cada vez menos, se suele encontrar la sección de Horóscopos: se divide en columnas con los 12 signos del zodíaco en los que, en breves líneas, se ofrecen presuntas «predicciones» de lo que acontecerá a miles de personas que han nacido en determinadas fechas.

No parece muy razonable, y menos todavía científico, creer que los astros definen nuestros rasgos de personalidad y nuestro futuro del día a día, pero miles de personas leen esos pequeños recuadros del horóscopo, en ocasiones sin saber que en cada periódico los puede escribir cualquier periodista sin la más mínima formación especializada.

La creencia en que los astros afectan a nuestras vidas, y que miles de personas tendrán la misma personalidad por haber nacido en un momento del año u otro, es algo carente de pruebas científicas y que, aunque nos cambien el signo del zodíaco por la inclusión de Ofiuco, en realidad da igual.

Error milenario: trece constelaciones pero solo doce signos zodiacales

Por si la falta de evidencia científica no fuera suficiente, la astrología tiene todavía más agujeros en sus postulados.

Desde los tiempos de Babilonia, hace miles de años, ya se arrastra un grave error: al contar con 13 constelaciones pero registrar solo las doce divisiones conocidas por la pseudociencia astrológica: Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio y Sagitario.

En los inicios se decidió dejar fuera a Ofiuco, lo que hace que la astrología, además de carecer de bases científicas, arrastre ese error desde hace miles de años.

Y cambiar ahora todo el tinglado parece que generaría, como mínimo, más incertidumbre: si usted antes era valiente por ser de un determinado signo zodiacal, ahora quizá debería usted cambiar su personalidad por algo más tímido. Parece que no tiene mucho sentido, ¿verdad?

Así que no se apure: si usted era Piscis antes de esta nueva polémica con Ofiuco, seguirá siendo Piscis, pero recuerde que los astros no definen ni su personalidad ni su futuro. No hay ninguna evidencia científica.