Nueva cita con la lírica en el Palacio de Festivales la próxima semana, el estreno en versión ópera garage de ‘Rigoletto’

Santander, 13 de mayo de 2022.- El Palacio de Festivales de Cantabria ha programado para la próxima semana la tercera de las citas con la lírica prevista en la actual temporada, la que ha supuesto la recuperación de un género ausente durante más de diez años.

Se trata de la versión ópera garage para piano del clásico ‘Rigoletto’ que llegará a los talleres del Palacio de Festivales el día 20 de mayo, a partir de las 19.30 horas, una producción que se estrena el próximo viernes de la mano de Ópera Garage Producciones.

Esta producción propone al público descubrir la famosa ópera de Verdi desde un nuevo punto de vista inédito y contemporáneo y se trata de una versión que se desarrollará en un espacio diferente, la sala talleres del Palacio, con una adecuada escenografía en la que los artistas estarán acompañados de los acordes del piano.

Ópera Garage Producciones representó el pasado mes de marzo ‘La bohème’ en las Naves de Gamazo y ahora regresan a Cantabria para estrenar su versión de ‘Rigoletto’.

Antes, para el día 18 se ha programado una nueva cita del ciclo ‘Miércoles íntimos’ que, en esta ocasión, viene protagonizado por La_Compañía exlímite y su representación ‘Los Remedios’.

La programación de la semana que viene se completa con el concierto que ofrecerá el sábado 21 de mayo la Orquesta Llíria ‘City of music’, en la que será un nuevo encuentro con la música clásica en la actual temporada del Palacio de Festivales de Cantabria.

Miércoles 18 de mayo. Sala Pereda. 19:30 h. | Miércoles íntimos | Teatro

La Compañía exlímite

‘Los Remedios’

Dirección, Juan Ceacero

Texto, Fernando Delgado-Hierro

Con Pablo Chaves y Fernando Delgado-Hierro

Ayudante de dirección: Majo Moreno

Vestuario y escenografía: Paola de Diego

Iluminación: Juan Ripoll

Comunicación: Inés Sánchez

Diseño gráfico: Celinda Ojeda

Fotografías: La Dalia Negra y Luz Soria

Producción: Guillermo Carnero

Premio Max 2021 Autoría Revelación, Fernando Delgado-Hierro

Finalista Mejor Espectáculo Revelación en los XXIV Premios Max de las Artes Escénicas

Duración: 110 minutos. Sin descanso

Los Remedios es un barrio de Sevilla construido en los años 50. En ‘Los Remedios’ dos amigos de la infancia se juntan para tratar de entenderse a base de representarse: a ellos mismos, a las personas que marcaron su desarrollo, al contexto social que forjó su identidad.

‘Los Remedios’ es un viaje a lo que queda en el propio cuerpo: los gestos, los tonos, las posturas. Es una autoficción autodestructiva hecha por dos personas desarraigadas que remueven la tierra buscando algo a lo que agarrarse.

Es una genealogía teatral, que indaga en la necesidad de la representación y en su capacidad transformadora. Es una pieza sobre la amistad como respuesta frente al desconcierto.

Viernes 20 de mayo. Talleres. 19:30 h. | Ópera garage | ESTRENO

‘Rigoletto’, de Giuseppe Verdi

Versión para piano

Reparto: Javier Franco ‘Rigoletto’ | Miguel Borrallo ‘Il Ducca’ | Ruth Terán ‘Gilda’ | Sandra Ferrández ‘Magdalena’ | David Cervera ‘Sparafucille’| Pedro Quiralte ‘Barullo/Monterone’

Dirección de escena: Emiliano Suárez

Dirección musical: Miquel Ortega

Dirección de vestuario: Carola Baleztena

Iluminación: Carlos Alzueta

Regiduría: Sara Morgado

Producción ejecutiva: Macarena Bergareche

Asistente ejecutiva: María Serrano

Productores: Ópera Garage Producciones S.L.

Duración: 120 min. Con descanso

Rigoletto fue un payaso de éxito en el Circo Zarkana. Las cosas no fueron bien y una grave depresión le llevo a la ruina, la miseria a la indigencia y la pobreza a la deshonra.

‘Rigoletto’ es la descarnada historia de la cruel fuerza del destino. Un padre desesperado, avergonzado de su condición y atrapado en el odio de venganza, tratará de proteger a su hija a cambio de cualquier precio. Gilda es todo lo que tiene y lo único que realmente le importa, pero el sino es implacable y el poderoso siempre gana. La vida y su lado más oscuro y terrible, en realidad, algo cercano pero incómodo de mirar.

Una nueva forma de disfrutar la ópera. Ópera Garage es un proyecto dirigido y pensado para acercar la ópera a una audiencia amplia y renovada. Una propuesta sorprendente, en un formato inédito al alcance de todos los espíritus curiosos.

La iniciativa nace desde la pasión de Emiliano Suárez y Macarena Bergareche por este género musical y su firme convicción de conseguir nuevas audiencias y asegurar el relevo generacional para este espectáculo de espectáculos.

Ópera Garage es una reflexión acerca de cómo la ópera puede conquistar espacios alternativos. Lugares únicos y singulares que nos ofrecen escenografía y texturas de estética underground y ambientación neoyorquina. Cristales rotos, óxidos, humedades y materiales envejecidos ofrecen un concepto único y disruptivo. No te pierdas el espectáculo musical del momento.

El elenco está formado por reconocidos cantantes del género como son Javier Franco (Barítono), Miguel Borrallo (Tenor), Ruth Terán (Soprano), Sandra Ferrández (Mezzosoprano), David Cervera (Bajo) y Pedro Quiralte (Barítono), acompañados por el maestro Miquel Ortega.

Sábado 21 de mayo. Sala Argenta. 19:30 h. | Música Clásica

Orquesta Llíria ‘City of music’

Vicent Olmos, solista

Miguel Cerezo, solista

Vicent Pelechano, director

Programa:

A. Vivaldi Concerto per l’orchestra di Dresda in G minor, Rv 577

(1685-1741)

A. Vivaldi (V. Olmos, adap.) Sonate in Bb per 2 trumpets, strings and continuo, RV 76

(1685-1741)

J. Haydn Symphony No.104 in in D major

(1732-1809)

L.V Beethoven Symphony nº 2 in D Major op. 36

( 1770-1827)

Duración: 80 min. Sin descanso

Orquesta Llíria ‘City of music’. Es una de las formaciones orquestales más versátiles del panorama español. Sus componentes han sido requeridos en las mejores salas de conciertos españolas como el Palau de la Música de Valencia, el Palau de les Arts, el Palau de la Música Catalana, el Auditori de Cataluña, el Auditorio Nacional, el Teatro Real, el Teatro de la Maestranza, el Auditorio Manuel de Falla de Granada, el Teatro Monumental, el Teatro Gayerre Pamplona, el Auditorio de la Coruña, el Palacio Euskalduna Bilbao y el Auditorio Miguel Delibes Valladolid, entre otros.Todos sus componentes son nacidos en Llíria, ciudad creativa en la categoría de música por la Unesco.

Miembros de las más importantes orquestas españolas: Orquesta de València, Orquesta de la Comunitat Valenciana, Orquesta Nacional de España, Orquesta de Sevilla, Orquesta de Cordoba, Orquesta RTVE, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta de Castilla y León, Orquesta de Extremadura,… Su interés por la docencia les anima a ejercer su actividad académica en diversos conservatorios de nuestro país.

Manuel Galduf, Cristóbal Soler, Álvaro Albiach han sido directores invitados de la Orquesta Llíria ‘City of music’. Es la orquesta residente del Concurso Internacional de Dirección de Orquesta Llíria ‘City of music’, que congregó en su primera edición 189 candidatos de treinta y cinco países. La Orquesta Llíria ‘City of music’ estará dirigida por Vicent Pelechano, uno de los jóvenes directores españoles más emergentes de los últimos años, con una marcada personalidad que imprime a sus conciertos.

Miguel Cerezo, nace en Lliria (Valencia) donde comienza sus estudios musicales en el Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva, continuándolos en el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia con Leopoldo Vidal Estrems, consiguiendo las más altas calificaciones, así como una beca al mejor expediente académico.

Posteriormente perfecciona sus estudios con profesores de la talla de Pierre Thibaud, Hakan Hardenberger, Thomas Stevens, Max Sommerhalder o Bo Nilsson. Está en posesión del ‘Certificado avanzado con distinción’ por la Royal Schools of Music, así como de un master en estética y creatividad musical por la Universidad de Valencia. Ha sido trompeta solista de la Banda Municipal de Barcelona, Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo, Orquesta Clásica Ciudad de Murcia o la Orquesta Sinfónica de Murcia y ha colaborado con agrupaciones como la Banda Municipal de Madrid, Orquesta Municipal de Valencia, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta de Cadaques o la Orquesta Sinfónica de Madrid. Pertenece por oposición al cuerpo de profesores de música y artes escénicas del Ministerio de Educación en la Comunidad Valenciana desde 1999. Es miembro fundador de formaciones como ‘Cabanilles Trío’ o ‘Iberian Baroque Three’ y profesor de la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento ESMAR.

Su reconocido prestigio le lleva a ofrecer habitualmente cursos de perfeccionamiento y recitales como solista, además de colaborar asiduamente con diversas formaciones orquestales de nuestra geografía, como Valencia, Madrid o Bilbao o países como Francia, Belgica, Italia o Portugal.

Vicent Olmosfinaliza sus estudios en el Conservatorio Superior de Valencia con el profesor Leopoldo Vidal, obteniendo las más altas calificaciones, posteriormente amplía sus estudios con Pierre Thibaud. Ha colaborado con prácticamente la totalidad de las orquestas del territorio español destacando sus colaboraciones con la Orquesta de Valencia, siendo solista invitado en múltiples ocasiones, con la Orquesta de Cámara Reina Sofía e internacionales como la Orquesta Europea, como primer trompeta con la prestigiosa orquesta de cámara Los Virtuosos de Moscú, entre otras. Como solista ha grabado junto a la pianista Itziar Barredo, el disco ‘Playing opera’ (trompeta & piano) es una inmersión en el mundo de la ópera y su objetivo es dar a conocer y acercar la ópera al público pero desde el punto de vista instrumental mediante unas fantasías realizadas por J.B. Arban.

Su discografía ha sido aplaudida y premiada por la crítica nacional e internacional, siendo galardonado con la medalla de plata y el reconocimiento como trabajo sobresaliente en los Global Music Awards en la categoría de ‘classical music’. Su repertorio es extenso y variado, abarcando todas las épocas, desde el Renacimiento hasta la música contemporánea.

Ha sido invitado a impartir cursos de perfeccionamiento, clases magistrales y conferencias en diversos puntos de la geografía española, destacando los realizados para los conservatorios de Bilbao, Gijón, Logroño, Algarve y Lisboa y para el de la UNED y el de la Universidad de Deusto (Vizcaya), entre otros. Ha sido laureado en el Concurso Internacional de Trompeta de Ginebra (Suiza). Es miembro del grupo de metales Enrique Crespobrass-Ensemble, del quinteto de metales Euskalduna Brass y miembro fundador del grupo vocal e instrumental Terzetto XXI (soprano, trompeta y órgano). Ha sido trompeta solista de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. En la actualidad es trompeta solista de la Orquesta Sinfónica de Bilbao.

Vicent Pelechano es director artístico y director musical de la orquesta sinfónica residente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Ha desempeñado su labor de dirección en teatros y salas de conciertos como la de la Universidad Estatal de Utah (Estados Unidos), la Volkskultur der Saal de Salzburgo (Austria), el Casino Baden de Viena (Austria) o la sala de conciertos Yaani Kirik, en San Petersburgo (Rusia). Sus éxitos más recientes incluyen varias invitaciones a las temporadas de Walnut Valley Symphony Orchestra (Estados Unidos), Graz Camerata, (Austria), USU Symphony Orchestra (Estados Unidos), RTVE, Camerata Llíria Ciudad de la Música (España) y en varios conciertos para la UNESCO. Cuenta con destacados debuts y actuaciones al frente de orquestas como Moscow String Orchestra, Lithuanian State Symphony Orchestra, Symphony Orchestra Budapest (Hungría), Berliner Symphoniker Strings Orchestra (Alemania), St. Petersburg Chamber Orchestra (Rusia), Kammerphilarmonie Graz (Austria), Vienna Sinfonietta Orchestra (Austria), Coro Sinfónico de RTVE, Camerata Coral Universidad de Cantabria o el coro del Palacio de Festivales de Cantabria.

Pelechano es profesor y artista invitado en diferentes universidades y academia de música como Visiting Artists and Scholars Series of the Caine College of the Arts, (Estados Unidos), Universidad Internacional Menéndez Pelayo (España), Utah State University (Estados Unidos), Conservatorio Ataúlfo Argenta, Via dei Concerti (Italia), Musikene Escuela Superior de Música, Samnium University of Music (Italia), Fundación EUTMUS y Fundación ACMU (Colombia).

Sus compromisos le han llevado a dirigir varios estrenos absolutos en Cantabria como la Misa Popular Cántabra (Palacio Festivales de Cantabria 2017), el Concierto Sinfónico de Música Electrónica compuesto por J. Santos (Teatro Casyc 2018) y el Concierto Sinfónico para Trompeta compuesto por E. De Tena (Paraninfo de la Universidad Cantabria 2019).

Una vez finalizados los estudios de especialización en dirección de orquesta y dirección coral en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, posteriormente los amplía en Barcelona, Berlín, Viena, Salzburgo con mentores como Bruno Weil, Albert Argudo y Peter Gülke.

Vicent Pelechano ha recibido varios premios como Persona Distinguida del Ministerio de Defensa, segundo premio mejor director Graz Kammerphilarmonie, premio mejor director St. Petersburg Chamber Orchestra y primer premio V Concurso Internacional de Dirección ‘Maestro José Ferriz’.