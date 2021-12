Olga Dasgoas recibirá el Premio Empresaria 2021





ADMEC ha destacado su trayectoria ascendente dentro del sector del

metal marcado por la competitividad

Santander, 1 de diciembre de 2021.- Eva Fernández Cobo, presidenta de la

Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria, ADMEC, ha anunciado junto al

presidente del Parlamento de Cantabria, Joaquín Gómez, el nombre de la

persona que recibirá el galardón Premio Empresaria 2021.

La prestigiosa distinción, que cumple su edición número veintiuno, ha recaído en la figura de

Olga Dasgoas, directora ejecutiva de RR.HH (Recursos Humanos) y RSC

(Responsabilidad Social Corporativa) del Grupo FAED.



La candidatura de Dasgoas ha sido votada por unanimidad del jurado de la

Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria formado por: Eva Fernández

Cobo, presidenta de ADMEC, Isabel García, vocal de la junta directiva de ADMEC

y gerente de Orulisa, Carmen Rodríguez, secretaria de ADMEC y gerente de New

Home Altamira, Enrique Conde, presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Jesús

Tortosa, director general de la Cámara de Comercio de Cantabria, Víctor Gijón,

director de la Fundación FIDBAN, Francisco Artinez, director comercial del

Banco Santander para Cantabria y Asturias, Eduardo Benito, director territorial

de Caja Rural Caja Viva, Ana Cabrero, presidenta de ATA Cantabria, Carmen

Martínez, jefa provincial Policía Nacional en Cantabria, Elena Botín, directora de

Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Rafael Tezanos,

consejero delegado de SODERCAN, Pedro López, jefe de Relaciones Públicas y

coordinador de Eventos de El Diario Montañés, Jorge Oliveira, director general

de Solvay, Belén Campos, gerente en Asesoría Campos, Manuel Huerta,

consejero delegado de Horizont y Sara Peña en calidad de Premio Empresaria

2020.



La presidenta de ADMEC ha señalado que con esta distinción a Olga Dasgoas se

pone en valor su trayectoria ascendente, generando riqueza y empleo en la

región, dentro de un sector muy competitivo, masculinizado y exigente a nivel

nacional e internacional como es el metal. Además, Fernández Cobo ha

explicado que para el jurado ha sido muy significativa la apuesta que Olga

Dasgoas y el Grupo FAED realizaron en pandemia expandiendo su empresa e

invirtiendo en procesos que han repercutido no solo en puestos de trabajo-

actualmente emplea a 150 personas-, sino en todo el sector industrial, naval y energético convirtiéndose en un ‘peso pesado’ del sector industrial de Cantabria

en un momento muy complicado para la industria.



En este sentido, la presidenta ha destacado que sigue siendo necesario visibilizar

a la mujer empresaria en nuestra región porque “es muy importante que la

generaciones más jóvenes tengan referentes cercanos que puedan identificar en

su día a día sin necesidad de buscar fuera”. Así, Fernández Cobo ha señalado

como gracias al trabajo realizado por la Asociación en estos 21 años “el galardón

Premio Empresaria se ha convertido en el símbolo más prestigioso para

reconocer el emprendimiento femenino en Cantabria”, ha resaltado.



Durante su discurso, la presidenta también ha lamentado que las secuelas del

año 2020 se hayan convertido en problemas estructurales para las mujeres, las

grandes perjudicadas por la crisis sanitaria, y ha pedido a los poderes públicos

que no bajen la guardia porque se puede perder todo lo logrado hasta ahora.



Por su parte, el presidente del Parlamento, Joaquín Gómez, ha destacado la

apuesta de la Cámara regional por apoyar este tipo de galardones que

contribuyen a hacer visible a las mujeres empresarias y emprendedoras que

todavía son prácticamente invisibles en muchos foros empresariales

predominantemente masculinos.



Para Gómez, se debe trabajar desde las asociaciones e instituciones para hacer

visibles los ejemplos de éxito empresarial femenino y así fomentar y consolidar

la igualdad. “Y que las nuevas generaciones los tomen como modelo y ejemplo

para atreverse a desarrollar su propia vocación”, ha dicho.



Olga Dasgoas recibirá el galardón Premio Empresaria 2021 el próximo día 16 de

diciembre en el Hotel Santemar de Santander. La Asociación de Mujeres

Empresarias de Cantabria vuelve a su formato tradicional y entregará el

galardón en la cena de gala que contará con la presencia de diferentes

autoridades de la región.



Durante la gala también se entregarán cuatro menciones honoríficas que este

año recaerán en: Montserrat Núñez, propietaria de la peluquería Montserrat

Núñez, por una trayectoria profesional brillante que la ha convertido en un

referente en el mundo de la peluquería y el asesoramiento personalizado en la

región; Leticia Mena, periodista de El Diario Montañés y promotora del espacio

Líderes Cantabria, por crear un proyecto único en Cantabria en el que personas de diferentes sectores hacen puesta en común para tratar de obtener

conclusiones constructivas para Cantabria; Carmen Martínez, Jefa Superior de la

Policía Nacional en Cantabria, por tener una trayectoria ejemplar, con vocación

de servicio y representar a uno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

que velan por nuestra seguridad.



ADMEC también entregará este año una mención especial a la excelencia que

recaerá en la doctora Beatriz Payá, coordinadora del área de Psiquiatría Infantil

y responsable clínica del área de Hospitalización Psiquiátrica de niños y

adolescentes de Valdecilla, por su labor y trabajo con la salud mental de los más

jóvenes que tras la pandemia se ha revelado como una cuestión que debe ser

abordada con máxima prioridad en nuestra sociedad.



Como todos los años, la asociación colabora con una ONG y en esta ocasión será

AMPROS la entidad beneficiaria como reconocimiento al trabajo que han

realizado a lo largo de los años para lograr la integración de personas con

necesidades especiales y dependientes.